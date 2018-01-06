Порошенко закликав не тиснути на НАБУ і нагадав про Саакашвілі

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Субота, 6 січня 2018, 20:46

Президент Петро Порошенко заявив про необхідність своєї активнішої участі у захисті антикорупційної інфраструктури країни і неприпустимість будь-якого тиску на Національне антикорупційне бюро. 

Про це йдеться у колонці Порошенка для спецвипуску видань "Новий час" і "The Economist Світ", яку опубліковано у суботу, пише "Інтерфакс-Україна".

"Події кінця 2017 року показали, що антикорупційна інфраструктура вимагає більш активного захисту з боку президента. Особливо наголошую на гарантії незалежності НАБУ. Вважаю неприйнятною будь-яку форму тиску на цей орган. Як з боку політичного істеблішменту, так і з боку групи підтримки цього органу, яка агресивно нав'язує йому списки "клієнтів" із політично забарвленими "вироками", - заявив президент.

Порошенко зазначив, що протягом 2018 року має бути дано старт створенню Антикорупційного суду.

"Гроші у бюджет-2018 на цю інституцію вже заклали, але мають пройти всі етапи ухвалення закону і формування складу суддів", - зазначив він.

Також президент зауважив, що нинішні темпи розвитку економіки недостатні для стабільності та поліпшення рівня життя.

"Хороша новина - що зламано багаторічну тенденцію падіння (економіки), зумовленого війною, втратою значної частини індустріального потенціалу, економічної агресією з боку РФ. Але ... такі темпи - категорично незадовільні для стабільного розвитку економіки і відновлення рівня життя. Тому і шукаємо нестандартні, нетривіальні і ліберальні рішення для поліпшення інвестклімату, прискорення економічного зростання, створення нових робочих місць", - заявив він. 

При цьому Порошенко висловив сподівання, що його пропозиція - замість податку на прибуток підприємств ввести податок на виведений капітал - буде впроваджено з 1 січня 2019 року.

"А поки що впровадимо розстрочку на сплату ПДВ на імпортне обладнання для розширення та модернізації виробництва", - додав президент.

Головними орієнтирами для України на 2018 Порошенко зазначив "мир і розвиток". 

"Україна потребує не внутрішньої боротьби всіх проти всіх, а консолідації зусиль влади, громадянського суспільства, міжнародних партнерів", -  заявив Порошенко і додав, що "опоненти влади вже вступили в активну фазу передвиборчої кампанії, а деякі навіть не гребують брати гроші у Москви". 

Теми: Порошенко НАБУ реформи Антикорупційний суд
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