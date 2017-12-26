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Охрана судей и совет экспертов: появился закон про Антикоррупционный суд

Вторник, 26 декабря 2017, 18:27
Охрана судей и совет экспертов: появился закон про Антикоррупционный суд

На сайте Верховной Рады появился текст президентского законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.

Об этом свидетельствует информация с официального сайта парламента.

В частности, в тексте законопроекта 7440 указывается, что на должность судьи Высшего антикоррупционного суда претендент избирается на конкурсе, им может быть назначен гражданин Украины в возрасте не менее 35 лет, со стажем работы в должности судьи не менее 5 лет, с ученой степенью в области права или проработав в научной отрасли не менее 7 лет, с адвокатским опытом.

В то же время не могут быть назначены судьями Высшего антикоррупционного суда те, кто десять лет до назначения работали в силовых структурах, занимали политические должности, совершали коррупционные правонарушения и тому подобное.

Президент в законопроекте предлагает Раде предусмотреть создание Общественного совета международных экспертов.

Относительно ее полномочий в тексте законопроекта говорится:

"Если Общественный совет международных экспертов в своем мотивированном заключении установил, что кандидат на должность судьи Высшего антикоррупционного суда не соответствует указанным в части четвертой настоящей статьи критериям, то Высшая квалификационная комиссия судей Украины может принять решение о подтверждении способности такого кандидата на должность судьи осуществлять правосудие в высшем антикоррупционном суде только в случае, если такое решение поддержано не менее чем одиннадцатью ее членами".

То есть Общественный совет не будет иметь права ветировать кандидатуры.

Также предлагается разрешить Высшему антикоррупционному суду рассматривать дела, в которых ущерб или предмет преступления составляет более 500 прожиточных минимумов, а также предусмотреть круглосуточную охрану для судей Высшего антикоррупционного суда.

Согласно тексту законопроекта, закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

21 декабря Верховная Рада с третьей попытки проголосовала за отзыв депутатского законопроекта №6011 о создании Антикоррупционного суда. За это проголосовали 235 нардепов.

В НАБУ заявили о необходимости создания Высшего антикоррупционного суда для эффективного привлечения к ответственности коррупционеров.

Представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко отметила, что президент Петр Порошенко может внести в Верховную Раду законопроект о Антикоррупционный суд уже в 2018 году.

Читайте также: "Антикоррупционный суд: либо манипуляций ждать от президента"

Темы: коррупциясудПорошенко
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