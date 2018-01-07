АТО: На Різдво вперше у новому році без обстрілів

Вперше у новому році день в АТО пройшов без обстрілів з боку незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведеннях станом на 18:00 неділі.

"Сьогоднішній день у районі проведення АТО, вперше у новому році пройшов без порушень режиму припинення вогню. Станом на 18:00 на велике свято Різдва Христового вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодної збройної провокації", - наголошують у повідомленні.

Як повідомлялося, 6 січня бойовики 3 рази порушили перемир'я - 1 військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення. Поранений перебуває у задовільному стані.

Українська правда