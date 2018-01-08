Компанія Ахметова подала апеляцію через $820 "заморожених" мільйонів

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Понеділок, 8 січня 2018, 22:51

Компанія "СКМ" подала апеляцію на рішення окружного суду м.Нікосія (Кіпр) про заморожування активів її власника Рината Ахметова на суму $820 мільйонів. 

Про це пише Financial Times з посиланням на компанію.

Зазначається, що апеляційний позов подано 8 січня, слухання у справі призначено на 27 лютого.

У прес-службі СКМ інформацію про подачу позову підтвердили, пише "Інтерфакс-Україна".

Як відомо, раніше "Financial Times" повідомила, що Кіпрський суд заморозив активи українського олігарха Ріната Ахметова на суму 820 мільйонів доларів у справі "Укртелекому".  Серед заморожених активів - і лондонська квартира Ахметова, яка на момент купівлі була найдорожчою приватною резиденцією у Великобританії.

Рішення окружного суду Нікосії щодо Ахметова було ухвалено 27 грудня.

Зазначається, що Raga Establishment Limited належить колишньому українському банкіру Денису Горбуненку.  У компанії заявили, що продали "Укртелеком" Ахметову за $860 мільйонів у 2013 році - тоді олігарх заплатив 100 мільйонів і більше не вніс жодного платежу.

"СКМ" мав оскаржити рішення суду до 8 січня, у компанії заявляли, що "категорично не згодні" з рішенням Кіпрського суду, який заморозив активи Ахметова. 

Володіння "Укртелекомом" раніше також оскаржив уряд України, який прагне повернути компанію на підставі того, що Ахметов не виконав свої зобов'язання. 

Теми: Ахметов гроші суд
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