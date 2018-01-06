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У Ахметова заявили, що судитимуться за $820 "заморожених" мільйонів

Субота, 6 січня 2018, 08:13
У Ахметова заявили, що судитимуться за $820 заморожених мільйонів

У групі компаній "СКМ", що належать олігарху Рінату Ахметову заявили, що "категорично не згодні" з рішенням Кіпрського суду, яким активи Ахметова на суму $ 820 мільйонів у справі "Укртелекому" заморожено. 

В "СКМ" заявили, що компанія групи опосередковано придбала акції "Укртелекому" у Raga Establishment Limited (колишня EPIC Telecom Invest Limited) у 2013 році - за 2 роки після приватизації "Укртелекому".

"Ми отримали інформацію про попереднє визначення суду на Кіпрі щодо деяких компаній групи СКМ за позовом компанії Raga Establishment Limited. Ми категорично не згодні з цим визначенням, і воно буде нами оскаржено", - наголошується у заяві.

При цьому позов компанії Raga Establishment Limited в "СКМ" назвали "безпідставним" і зазначили, що "будуть активно захищатися у судах".

"Група "СКМ" ні прямо, ні опосередковано не брала участі у приватизації "Укртелекому" у 2011 році. Претензії Фонду держмайна України та інших державних органів щодо законності приватизації "Укртелекому" і виконання інвестиційних зобов'язань стосуються саме діяльності Raga Establishment Limited і її реальних кінцевих бенефіціарів, а також осіб, які фінансували приватизацію у 2011 році", - заявили в СКМ.

Як відомо, раніше "Financial Times" повідомила, що Кіпрський суд заморозив активи українського олігарха Ріната Ахметова на суму 820 мільйонів доларів у справі "Укртелекому".  Серед заморожених активів - і лондонська квартира Ахметова, яка на момент купівлі була найдорожчою приватною резиденцією у Великобританії.

Рішення окружного суду Нікосії щодо Ахметова було ухвалено 27 грудня.

Зазначається, що Raga Establishment Limited належить колишньому українському банкіру Денису Горбуненку. 

У компанії Raga заявили, що продали "Укртелеком" Ахметову за $860 мільйонів у 2013 році - тоді олігарх заплатив 100 мільйонів і більше не вніс жодного платежу.

Ахметов може оскаржити рішення суду до 8 січня.

Володіння "Укртелекомом" раніше також оскаржив уряд України, який прагне повернути компанію на підставі того, що Ахметов не виконав свої зобов'язання. 

Раніше Верховний суд Лондона заморозив активи олігарха Ігоря Коломойського і його партнера Геннадія Боголюбова.

Читайте також: "А чи є що повертати: держава може отримати від Ахметова "мертвий" "Укртелеком"

Українська правда 

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Теми: Ахметовофшорисуд
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