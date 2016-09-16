У НАБУ уже есть выводы экспертиз по "черной бухгалтерии" ПР

Национальное антикоррупционное бюро получило результаты почерковедческих экспертиз по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов и подготовило ряд подозрений.

Об этом журналистам сказал директор бюро Артем Сытник, передают "Українські новини".

"Сейчас уже готовятся ряд подозрений по этому делу. Проведена идентификация почерков и в принципе мы уже начнем принимать отдельные процессуальные решения по отдельным лицам", – заявил он.

При этом Сытник отметил, что расследование этого производства тесно связано с расследованиями, которые проводятся департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры.

В частности речь идет о расследовании против судей Конституционного Суда, выносивших решение об отмене Конституции-2004 в 2010 году в интересах бывшего президента Виктора Януковича.

Как известно, 31 мая народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов крупных сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.

По его словам, кураторами финансовой деятельности Партии регионов в 2012 году являлись Евгений Геллер (в прошлом созыве входил во фракцию ПР, в парламенте нынешнего созыва – в депутатской группе "Відродження") и экс-нардеп Виталий Калюжный.

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