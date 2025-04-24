ЕСПЧ установил, что экс-главу НАБУ Сытника судили с нарушениями

Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что украинские суды нарушили право на справедливое судебное разбирательство экс-руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, когда рассматривали в отношении него дело о коррупции.

Источник: об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Суда

Детали: Дело касалось производства, возбужденного против Сытника за получение неправомерной выгоды, а именно незадекларированной оплате его отдыха в Ровенской области.

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В декабре 2019 года тогдашнего директора НАБУ признали виновным и обязали уплатить штраф, а его имя на неопределенный срок внесли в публичный реестр коррупционеров.

Судьи ЕСПЧ единогласно установили нарушение пункта 1 статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и статьи 18 (ограничение на использование ограничения прав) Европейской конвенции по правам человека.

В решении Суда указали на то, что украинские суды полагались "на противоречивые показания одного человека об отпуске и связанные с ним расходы", при этом не приняв во внимание аргументы защиты и показания его свидетелей.

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"Также не были рассмотрены его беспокойства относительно беспристрастности судьи суда первой инстанции, который принимал решение по делу", – добавили в пресс-службе ЕСПЧ.

Судьи по делу также решили, что производство против Сытника имело личный характер, а его включение в реестр коррупционеров "продолжает и в дальнейшем бросать тень на его репутацию и подрывать его профессиональный авторитет".

Напомним, в прошлом месяце Европейский суд по правам человека частично удовлетворил иск украинских активистов-правозащитников Максима Буткевича и Евгении Закревской относительно событий 2012-2013 годов, когда режим Виктора Януковича препятствовал акциям протеста под Генпрокуратурой.