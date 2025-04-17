Сытника уволили из АОЗ: Жумадилов говорит – из-за сокращения штата

Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов уволил экс-руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника с должности своего заместителя.

Источник: Центр противодействия коррупции со ссылкой на ответ АОЗ на запрос ЦПК

Детали: "Сытник Артем Сергеевич уволен с должности 10.04.2025, в связи с сокращением численности и штата работников п.1 ст.40 Кодекса законов о труде Украины (приказ от 14.03.2025р. No159-К)", – отметил Жумадилов в ответе.

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По мнению ЦПК, упомянутые кадровые изменения в АОЗ могут разрушить систему внутреннего взаимоконтроля, которая помогала Агентству покупать оружие напрямую у производителей или поставщик первого звена, без так называемых "прокладок".

Дословно ЦПК: "Увольнение Артема Сытника – еще один шаг, которым министр обороны Рустем Умеров и Арсен Жумадилов обеспечивают удобный и лояльный контроль над агентством со стороны министерства. То есть фактически превращают независимое агентство в департамент Минобороны, как это происходило до реформы по созданию АОЗ. Закупка оружия через независимое агентство – один из стандартов НАТО, которого придерживаются все развитые страны".