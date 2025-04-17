Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Сытника уволили из АОЗ: Жумадилов говорит – из-за сокращения штата

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 апреля 2025, 11:59
Сытника уволили из АОЗ: Жумадилов говорит – из-за сокращения штата
иллюстрация ЦПК

Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов уволил экс-руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника с должности своего заместителя.

Источник: Центр противодействия коррупции со ссылкой на ответ АОЗ на запрос ЦПК

Детали: "Сытник Артем Сергеевич уволен с должности 10.04.2025, в связи с сокращением численности и штата работников п.1 ст.40 Кодекса законов о труде Украины (приказ от 14.03.2025р. No159-К)", – отметил Жумадилов в ответе.

Реклама:

По мнению ЦПК, упомянутые кадровые изменения в АОЗ могут разрушить систему внутреннего взаимоконтроля, которая помогала Агентству покупать оружие напрямую у производителей или поставщик первого звена, без так называемых "прокладок".

Дословно ЦПК: "Увольнение Артема Сытника – еще один шаг, которым министр обороны Рустем Умеров и Арсен Жумадилов обеспечивают удобный и лояльный контроль над агентством со стороны министерства. То есть фактически превращают независимое агентство в департамент Минобороны, как это происходило до реформы по созданию АОЗ. Закупка оружия через независимое агентство – один из стандартов НАТО, которого придерживаются все развитые страны".

МинобороныСытник
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРоссияне атаковали Киевскую область: повреждены дома и авто, вспыхнул пожар
Рейтинг Трампа в США упал до самого низкого уровня с начала президентства
Через пункт пропуска "Шегини" ограничат движение для легковых авто до 10 мая
Гарвард подал в суд на администрацию Трампа
Трамп прибудет на похороны Папы Франциска в Риме
видеоЗеленский посоветовал России "самый простой путь" прекращения огня
Все новости...
Минобороны
"Золотые яйца" Минобороны: экс-руководителя департамента МОУ отпустили под домашний арест
Минобороны вдвое увеличило количество должностей в программе "Контракт 18-24"
Первый заместитель Умерова уходит с должности
Последние новости
10:17
Ферстаппен обошел Феттеля и стал вторым в истории Формулы-1 по набранным очкам
10:07
Музыка как опиоиды: ученые исследовали, как мозг реагирует на любимые композиции
10:04
Минюст США обвиняет Google в использовании ИИ для укрепления монополии
09:46
Швейцарская гвардия отложила приведение к присяге из-за смерти Папы
09:41
Украинцы более чем на треть уменьшили спрос на грузовики: какие модели популярны
09:32
Неоколониализм. Как Россия "спасает" Африку от Украины и США
09:31
фотоРоссияне ударили УАБом по селу на Харьковщине: горели дома, повреждена почта, двое раненых
09:25
Силы ПВО сбили 38 из 54 БПЛА, еще 16 беспилотников-имитаторов не достигли своих целей
09:14
Поисковая функция ChatGPT стремительно растет в Европе, хотя до масштабов Google еще далеко
09:05
В Румынии зафиксировали два землетрясения
Все новости...
Реклама:
Реклама: