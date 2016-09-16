Луценко: обыски в Харькове готовились два месяца

Массовые обыски у харьковских чиновников, которые состоялись в четверг, готовились правоохранителями в течение двух месяцев.

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

"Мы готовили эту операцию два месяца. 150 работников ГПУ и бойцов "Альфы" СБУ вчера провели более 120 обысков в Харькове", – сообщил он.

Луценко повторил, что целью обысков было изъятие документов, "которые должны стать основой дела о хищении 650 га харьковской земли организованной преступной группировкой Добкина-Кернеса".

"Старая шарманка про "политические преследования" не поможет. Украсть у города 4 миллиарда (гривен) и поселить на элитных гектарах своих родственников, друзей, нужных политиков и правоохранителей – уголовное преступление. И за него будет ответственность", – добавил он.

Как известно, в четверг правоохранители провели одновременные обыски в горсовете Харькова, а также в помещениях мэра города Геннадия Кернеса и депутата от "Оппозиционного блока", экс-мэра Харькова и экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина.

По словам Луценко, обыски осуществлены в рамках расследования дела о незаконном выделении 650 гектаров харьковской земли властями города. Луценко пообещал, что в любом случае эти земли будут возвращены общине города.

Харьков и Добкин отвергают все обвинения, называя их политическими.

Украинская правда