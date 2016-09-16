Луценко: обыски в Харькове готовились два месяца

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Пятница, 16 сентября 2016, 13:52

Массовые обыски у харьковских чиновников, которые состоялись в четверг, готовились правоохранителями в течение двух месяцев.

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

"Мы готовили эту операцию два месяца. 150 работников ГПУ и бойцов "Альфы" СБУ вчера провели более 120 обысков в Харькове", – сообщил он.

Луценко повторил, что целью обысков было изъятие документов, "которые должны стать основой дела о хищении 650 га харьковской земли организованной преступной группировкой Добкина-Кернеса".

"Старая шарманка про "политические преследования" не поможет. Украсть у города 4 миллиарда (гривен) и поселить на элитных гектарах своих родственников, друзей, нужных политиков и правоохранителей – уголовное преступление. И за него будет ответственность", – добавил он.

Как известно, в четверг правоохранители провели одновременные обыски в горсовете Харькова, а также в помещениях мэра города Геннадия Кернеса и депутата от "Оппозиционного блока", экс-мэра Харькова и экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина.

По словам Луценко, обыски осуществлены в рамках расследования дела о незаконном выделении 650 гектаров харьковской земли властями города. Луценко пообещал, что в любом случае эти земли будут возвращены общине города.

Харьков и Добкин отвергают все обвинения, называя их политическими.

Украинская правда

Темы: Луценко Кернес Добкин Харьков коррупция
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Комментарии — 2
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IP: 213.227.214.---hobit16.09.2016 16:46
"Ми готували цю операцію два місяці." - а прописку Добкина провтыкали! Позорище! Только крышевать умеют...
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IP: 193.150.96.---Вячеслав Белоус16.09.2016 15:29
Харків!!!!!???? і Добкін відкидають всі звинувачення, називаючи їх політичними.
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