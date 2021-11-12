Терехов на выборы потратил больше, чем все остальные кандидаты вместе взятые - ОПОРА

В общественной организации "Опора" выяснили, что в ходе выборов мэра Харькова Игорь Терехов потратил на финансирование кампании больше, чем остальные кандидаты.

Источник: сайт "Опора" с анализом финансовой отчетности кандидатов в мэры Харькова

Детали: Все кандидаты вместе потратили всего 16 миллионов гривен на предвыборную агитацию. 13 миллионов из них приходится на избирательный фонд Терехова, избранного мэром Харькова.

Все средства, по документам, происходят из местной организации политической партии - "Блок Кернеса - Успешный Харьков", выдвинувшей Терехова кандидатом. Более 9 миллионов гривен потратили на наружную рекламу. В то же время, на рекламу в Интернете потратили в десять раз меньше - 900 тысяч гривен.

Второй по величине избирательный фонд был у кандидата от партии "Европейская солидарность" Александра Скорика. Его объемы составили 1,7 млн ​​грн, выделенные местной организацией партии.

На третьем месте – предвыборные средства Михаила Добкина. Избирательный фонд кандидата составил 473 862 гривны и был полностью сформирован за собственные средства Добкина.

В "Опоре" напомнили, что, согласно нормам Избирательного кодекса, кандидаты могут финансировать предвыборную агитацию исключительно из избирательных фондов. Отчеты затем тщательно анализируют территориальные избирательные комиссии на наличие нарушений.

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Предыстория:

Явка в день голосования составила 28% зарегистрированных избирателей.