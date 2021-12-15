Кернесу установят памятник в Харькове

Скульптор уже работает над памятником бывшему Харьковскому городскому голове покойному Геннадию Кернесу, который будет установлен на месте захоронения.

Источник: Харьковский горсовет

Детали: Отмечается, что монумент будет установлен на городском кладбище №2, где похоронен Кернес.

По словам мэра памятника мэра Харькова Игоря Терехова, монумент "будет передавать характер харьковского градоначальника".

Игорь Терехов сообщил, что Геннадий Кернес будет изображен идущим. Сначала памятник изготовят в глине, чтобы при необходимости внести коррективы.

Прямая речь Терехова: "Было несколько вариантов, и выбрать один из них – сложная задача, потому что Геннадий Адольфович был многогранной личностью. Каждый из рассматриваемых нами проектов имеет право на жизнь.

Памятник должен быть динамичным, ведь суть Геннадия Адольфовича – постоянное движение, работа, преобразование. Поэтому мы выбрали тот монумент, который отвечает его характеру.

Справка: После 2014 года Кернес, после покушения на него, передвигался на инвалидной коляске.

В 2014 году во время утренней пробежки в него стреляли: пуля прошла навылет, пробив легкое, желудок и раздробив один из позвонков.

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Напомним: 16 декабря 2020 года Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.