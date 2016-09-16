СНБО вводит дополнительные санкции против причастных к российской агрессии

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Пятница, 16 сентября 2016, 19:58

Совет нацбезопасности и обороны принял решение о введении и продлении санкций в отношении лиц, причастных к российской агрессии против Украины, а также к противоправным действиям против украинского народа.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

"На заседании был рассмотрен вопрос продолжения действия введенных в сентябре 2015 года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), а также применения дополнительных санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины", - сказано в заявлении.

В то же время отдельно СНБО принял решение о применении санкции к лицам, причастным к противоправным действиям против граждан Украины.

"Речь идет о представителях правоохранительных и судебных органов РФ, ответственных за незаконное преследование граждан Украины Олега Сенцова, Александра Кольченко и других, которые были неправомерно задержаны, осуждены, и до сих пор незаконно удерживаются на территории России", - отметили в ведомстве.

Украинская правда

Темы: СНБО Росcия санкции
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Комментарии — 2
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IP: 46.101.217.---Nanik16.09.2016 21:35
поздно панове!!! Украинская правда ,вчерашний день!!! Если закрывать то Фейсбук и Твиттер
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IP: 109.86.121.---cavcav16.09.2016 21:19
А санкции какие ? Погрозить пальцем ?
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