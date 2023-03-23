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Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 22:45

Премьер-министр Румынии Николае Чуке во время визита в Кишинев в четверг объявил о выделении первого транша программы поддержки Молдовы на 100 миллионов евро в размере 25 миллионов евро.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство IPN.

О выделении средств румынский премьер объявил по итогам переговоров с президентом Молдовы Майей Санду.

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Чуке заявил, что правительство Румынии подтверждает свою безусловную поддержку Молдове на ее европейском пути, а также в укреплении экономики и поддержании стабильности и безопасности перед лицом вызовов в регионе.

"Румыния всегда будет поддерживать Республику Молдова, независимо от того, насколько сложными являются вопросы безопасности в регионе", - заявил премьер Румынии.

Программа технической и финансовой помощи на 100 миллионов евро впервые была согласована между Румынией и Молдовой еще в 2010 году, но из-за экономического кризиса и проблем с коррупцией в Молдове воплощение программы откладывалось.

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Межправительственное соглашение об имплементации программы было подписано только в январе 2022 года, а в апреле того же года ее одобрил парламент Румынии.

Ранее в четверг президент Румынии Клаус Йоханнис, участвующий в заседании Европейского совета, объявил, что Молдова получит дополнительную помощь от Европейского Союза. По данным СМИ, ЕС планирует приобрести Молдове радар для мониторинга воздушного пространства.

Темы: РумынияМолдоваГройсман
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