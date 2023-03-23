Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 23:45

Премьер-министр Румынии Николае Чуке во время визита в Кишинев в четверг объявил о выделении первого транша программы поддержки Молдовы на 100 миллионов евро в размере 25 миллионов евро.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство IPN.

О выделении средств румынский премьер объявил по итогам переговоров с президентом Молдовы Майей Санду.

Чуке заявил, что правительство Румынии подтверждает свою безусловную поддержку Молдове на ее европейском пути, а также в укреплении экономики и поддержании стабильности и безопасности перед лицом вызовов в регионе.

"Румыния всегда будет поддерживать Республику Молдова, независимо от того, насколько сложными являются вопросы безопасности в регионе", - заявил премьер Румынии.

Программа технической и финансовой помощи на 100 миллионов евро впервые была согласована между Румынией и Молдовой еще в 2010 году, но из-за экономического кризиса и проблем с коррупцией в Молдове воплощение программы откладывалось.

Межправительственное соглашение об имплементации программы было подписано только в январе 2022 года, а в апреле того же года ее одобрил парламент Румынии.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее в четверг президент Румынии Клаус Йоханнис, участвующий в заседании Европейского совета, объявил, что Молдова получит дополнительную помощь от Европейского Союза. По данным СМИ, ЕС планирует приобрести Молдове радар для мониторинга воздушного пространства.

Темы: РумынияМолдоваГройсман
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ВСУ прокомментировали заявление о незначительных успехах РФ в Бахмуте: Ситуация динамичная

В украинской армии появились три роты ударных беспилотников

Ближайшие 6 месяцев электроэнергии будет достаточно - Укрэнерго

видео, фотоВерующие УПЦ МП не пускали ПЦУ в храм во Франковске: заварили ворота, в бой пошел газ

МОК рекомендовал вернуть россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе

ПЦУ создает свой монастырь в Почаеве, где сейчас лавра УПЦ МП

Все новости...
Румыния
ЕС предоставит 56 млн евро фермерам Румынии, Болгарии и Польши из-за зерна из Украины
"Укрзализныця" предложила маршрут из Киева до базы лоукостера Wizz Air
Парламент Молдовы за две минуты перевел страну с "молдавского" на румынский язык
Последние новости
20:52
"Новая почта" запустила услугу бесплатного возврата товаров
20:36
В ВСУ прокомментировали заявление о незначительных успехах РФ в Бахмуте: Ситуация динамичная
20:31
Сийярто после разговора с министром РФ снова заявил, что Венгрия будет блокировать "ядерные санкции" ЕС
20:28
Регуляторы США проверят 50 тысяч автомобилей Tesla на предмет неисправности ремней безопасности
20:12
В украинской армии появились три роты ударных беспилотников
19:58
Действия Китая подрывают его нейтралитет в отношении войны в Украине - британский премьер
19:50
Ближайшие 6 месяцев электроэнергии будет достаточно - Укрэнерго
19:39
видео, фотоВерующие УПЦ МП не пускали ПЦУ в храм во Франковске: заварили ворота, в бой пошел газ
19:38
фотоВ столице объявили победителей юбилейной театральной премии "Киевская пектораль"
19:25
Песков в конце 2022 года заявил российским элитам, что война надолго – СМИ
Все новости...