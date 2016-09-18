Бирюков: Таранов должден был завтра выйти из отпуска

00
0
Воскресенье, 18 сентября 2016, 20:21

Заместитель главы АП Андрей Таранов, который погиб 18 сентября, должен был в понедельник выйти из отпуска на работу.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков.

По его словам,  Таранов несколько лет работал без отпусков, и "выкраивал для себя несколько дней для отдыха".

"Завтра должен был выйти на работу из отпуска", - отметил Бирюков.

"Он условно работал волонтером, организовал силовую группу спецназа, проводил курсы обучения, тренинги. Таранов был военным с колоссальным, уникальным опытом", - добавил он.

Как известно, замглавы Администрации президента Андрей Таранов погиб в воскресенье в Киеве во время отдыха на Днепре.

Темы: Администрация президента
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Погиб замглавы Администрации президента 18 сентября 2016, 19:21
Законопроект АП нивелирует е-декларирование – юристы 15 сентября 2016, 14:36
Перед е-декларированием в АП предлагают амнистировать все имущество 15 сентября 2016, 13:51
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Погиб замглавы Администрации президента
Боевики открывали огонь 6 раз, без тяжелого вооружения - штаб
Выборы в Крыму ставят под сомнение легитимность Госдумы – МИД
"Свободовцы" повредили забор и избили человека под посольством РФ
Все новости
5 хитростей

Как убеждать и склонять людей на свою сторону

Культура

Музей и церковь: Обреченные на сотрудничество