Бирюков: Таранов должден был завтра выйти из отпуска

Заместитель главы АП Андрей Таранов, который погиб 18 сентября, должен был в понедельник выйти из отпуска на работу.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков.

По его словам, Таранов несколько лет работал без отпусков, и "выкраивал для себя несколько дней для отдыха".

"Завтра должен был выйти на работу из отпуска", - отметил Бирюков.

"Он условно работал волонтером, организовал силовую группу спецназа, проводил курсы обучения, тренинги. Таранов был военным с колоссальным, уникальным опытом", - добавил он.

Как известно, замглавы Администрации президента Андрей Таранов погиб в воскресенье в Киеве во время отдыха на Днепре.