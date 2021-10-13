Венедиктова говорит, что Банковая при Порошенко "играла ключевую роль" в схеме Медведчука

Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что руководство Администрации президента Петра Порошенко могло играть ключевую роль в организации поставок угля из России в Украину через компании с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Источник: колонка Венедиктовой на "Украинской правде" относительно дела народного депутата ОПЗЖ и кума российского президента Виктора Медведчука

Детали: Генпрокурор сообщает, что правоохранители исследуют более 10 тысяч записей телефонных разговоров: переговоры подозреваемых, представителей России, членов террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", украинских чиновников, а также физических лиц.

По ее словам, "такой богатый массив электронных данных – настоящая оперативная удача".

Судя по записям, пишет Венедиктова, нардеп обсуждал с руководителями государственных органов РФ "вопрос предоставления преференций в поставках угля из России именно при посредничестве тех компаний, где он является бенефициаром или причастен к их деятельности", а также использования зависимости Украины от поставок угля из ОРДЛО "как средства давления для возобновления энергоснабжения в оккупированный Крым в конце 2015 года".

Прямая речь Венедиктовой: "Неожиданно выяснилось, что к вопросам поставок угля и организации процесса в целом были причастны и сотрудники из числа руководства Администрации президента Украины по состоянию на тот период.

Следствие и прокуроры имеют данные, законно полученные в ходе проведения следственных действий, о том, что руководство Администрации президента не только обсуждало во время телефонных переговоров абсолютно конкретные факты реализации преступного плана, но и выдавало достаточно четкие поручения ряду официальных должностных лиц в украинских органах власти.

Если сопоставить эту информацию с фактическими обстоятельствами дела, становится очевидно, что и украинская верхушка власти играла ключевую роль в этом театре военных действий".

Больше деталей: Венедиктова отмечает, что два недействующих предприятия были использованы в преступной схеме поставок угля энергогенерирующим предприятиям Украины: "Шахта имени К.И. Киселева" из Донецкой области и "Луганскуголь" из Луганской были формально перерегистрированы в Киеве.

Руководителем ГП "Шахта имени К.И. Киселева" был назначен представитель "ДНР" – гражданин, который был близок к одному из подозреваемых, поскольку ранее работал в структурах, связанных с ним.

На должность руководителя ГП "Луганскуголь" боевиками "ЛНР" был предложен гражданин, который через несколько дней после подписания договоров от 16.12.2014 и 15.01.2015 занял должность заместителя "министра" в ОРЛО.

В связи с этим прокуроры изучают более 400 томов материалов уголовных производств, в которых проверялись факты причастности фигурантов уголовного производства к совершению ряда других преступлений.

Этому предшествовало: Глава Службы безопасности Иван Баканов сообщал, что правоохранители проверят причастность пятого президента Петра Порошенко и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу Виктора Медведчука о государственной измене и содействии деятельности террористической организации путем организации поставок угля.

У Порошенко назвали это "попыткой реанимировать фейк о связи Порошенко с Медведчуком" и отвергли обвинения со стороны властей.

Предыстория: