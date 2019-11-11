Компании Косюка оплачивали американских лоббистов для Порошенко – Kyiv Post

Администрация президента Петра Порошенко оплачивала услуги американских лоббистов за счет взносов от компаний Юрия Косюка, на это ушло $600 тысяч в 2017-2018 годах.

Об этом написал "Kyiv Post".

Американская лоббистская компания BGR в 2017-2018 годах оказывала услуги Национальному совету реформ, которую основал и возглавлял Порошенко.

В схему были вовлечены 5 агрофирм Косюка, который на то время был внештатным советником Порошенко, а его компании получали большие государственные дотации.

Компании Косюка финансировали лоббизм не напрямую. Они сделали взнос в адрес общественной организации "Фонд поддержки реформ в Украине".

Эта ГО была связана с Администрацией президента: ее в 2015 году основали две юридические фирмы, в том числе фирма Анны Бабич – гражданской жены тогдашнего заместителя главы АП Алексея Филатова.

Кроме денег компаний Косюка, с момента создания эта общественная организация получала гранты на миллионы долларов в поддержку реформ от посольств и западных доноров, в том числе американских.

В январе 2017 года общественная организация подписала контракт с BGR, заказав лоббистские услуги для Национального совета реформ при Администрации президента. Об этом свидетельствуют отчеты BGR на сайте Министерства юстиции США.

В ответ на запрос "Kyiv Post" фонд назвал пять украинских сельскохозяйственных компаний, которые дали 600 тысяч долларов на услуги BGR: это ЗАО "Зернопродукт МХП", ООО "Винницкая птицефабрика", ЧАО "Мироновская птицефабрика", ООО "Научно-производственная фирма "Урожай" и ООО "Урожайная страна".

Все пять принадлежат Юрию Косюку, одному из самых богатых людей Украины.

По утверждению пресс-службы агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП), в который входят указанные агрофирмы, ни эти компании, ни сам Косюк не знали, что их взнос будет использован на оплату лоббистских услуг.

"Финансовая помощь предоставлялась исключительно для достижения цели деятельности Общественного союза, а именно содействия развитию Украины и поддержки в разработке и внедрении реформ в Украине. Решение о предоставлении финансовой помощи принимается самостоятельно каждой компанией", – пояснили в МХП.

BGR проигнорировал вопрос, знали ли там, что Национальный совет реформ оплачивал услуги деньгами Косюка.

Компания BGR публиковала на сайте Минюста США отчеты о своей работе для Национального совета реформ в 2017-2018 годах. Лоббисты отчитывались о контактах с более чем 150 американскими чиновниками, журналистами, дипломатами, и аналитиками.

Из отчета не ясно, какие именно темы продвигали лоббисты, но некоторые их активности указывают на то, что компания могла лоббировать предоставление Украине противотанковых ракет Джавелин (Javelin).

Чаще всего – 29 раз – лоббисты контактировали с помощником сенатора-республиканца Роба Портмана. Этот сенатор активно поддерживал выделение военной помощи Украине, в частности ракет Джавелин. Он также подавал поправку к закону, которая расширила спектр военной помощи США Украине. Ее одобрили в конце 2017 года.

Кроме того, компания, которая производит Джавелин – Raytheon Co. – также является клиентом лоббистской компании BGR. За последние 10 лет Raytheon Co. оплатила BGR $1,6 миллиона.

Одним из сотрудников BGR является Курт Волкер, который до недавнего времени был спецпредставителем Государственного департамента США по делам Украины.

Это дало изданию Politico повод указать на возможный конфликт интересов, так как Волкер поддерживал предоставление Джавелин Украины.

Компания BGR сообщила "Kyiv Post", что Волкер не был вовлечен в лоббизм для украинских клиентов, когда работал спецпредставителем по делам Украины.

BGR прекратила работать для Национального совета реформ в середине 2018 года.

В пресс-службе Порошенко не ответили, почему он скрывает наем BGR.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в июле призвал правоохранителей проверить уместность дотаций, полученных агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка в 2017-2018 годах.

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