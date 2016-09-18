Гройсман о бюджетниках: "паразитов" на госресурсах быть не должно

Глава правительства Владимир Гройсман озвучил свою позицию относительно количества бюджетников.

В эфире "ТСН Тиждень" на телеканале "1+1" вечером 18 сентября Гройсман заявил, что является категорическим противником того, чтобы в Украине "было избыточное количество людей, которые просто паразитируют на государственных ресурсах".

"Много народа - мало кислорода" ... Для нас важно не сокращать людей, для нас важно повышать качество - образования, здравоохранения, госуправления ... Когда очень много людей занимается делом, всегда теряется качество", - добавил Гройсман.

"В реформе госслужбы или в системной реформе здравоохранения, которую мы презентуем в ближайшее время, должно быть эффективное, достаточное количество (чиновников), чтобы оказывать эффективную услугу", - подытожил глава правительства.

Украинская правда