В покупке квартиры Лещенко есть админнарушения — НАБУ

В покупке квартиры народным депутатом Сергеем Лещенко есть признаки административного правонарушения.

Об этом на брифинге в понедельник заявил руководитель НАБУ Артем Сытник.

По его словам, это нарушение заключается во взятии беспроцентного займа у руководителя УП Алены Притулы.

"Эта сумма предоставляется вообще без процентов, поэтому в этом есть нарушение. Не в самой сумме", – отметил Сытник.

Сытник также процитировал норму закона, согласно которой "подарок – это денежные средства или другое имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, которые предоставляются бесплатно или по цене, ниже минимальной рыночной".

Он уточнил, что беспроцентный договор с Притулой был заключен 31 августа 2016 года на 10 лет.

"Учитывая, что на кредитном рынке Украины отсутствует реальная возможность для получения беспроцентных кредитов, а самым низким ориентиром для кредитных ставок учетная ставка НБУ в 15%, существуют признаки возможности получения народным депутатом Лещенко выгоды в виде беспроцентного займа, не является общедоступной услугой", – пояснил он.

"Ориентировочная сумма выгоды составляет 188 тысяч в 2016 году, если считать по ставке НБУ, и 565 тысяч гривен в каждом следующем году при условии сохранения учетной ставки в 15%, хотя не исключается, что она может быть увеличена", – добавил Сытник.

Еще одним нарушением Лещенко Сытник назвал тот факт, что депутат не внес в декларацию свою мать, которая прописана по одному адресу с ним.

"Кроме того установлено, что Лещенко подавал декларации, как народный депутат в 2014-15 году и указывал в декларации об имуществе своим местом жительства город Киев, улицу Туровскую. Причем какие-либо члены семьи, которые живут по этому адресу в декларацию не включены, в то же время есть депозитные счета, которыми оперировала его мать, которая тоже прописана по этому адресу. При такой ситуации, этого члена семьи нужно было вносить в декларацию и декларировать эти депозиты, которые записаны на ее имя", – сказал Сытник.

"Это нарушение требований финансового контроля", – добавил он.

Комментируя стоимость квартиры, которую называли ниже рыночной, Сытник сказал, что нарушений в этом нет.

"Это была скидка риэлтора. Вопроса цены нет, такой была цена на то время. Было акционное предложение, которым воспользовался Лещенко", – сказал Сытник.

Одновременно он подчеркнул, что админнарушения являются компетенцией не НАБУ, а НАПК. Также он добавил, что Лещенко грозит лишь штраф.

Он также рассказал об источниках получения Лещенко 7 млн 550 тысяч гривен для покупки квартиры:

3 млн 770 тысяч гривен дала руководитель "Украинской правды" Алена Притула;

77 тысяч долларов (1 млн 998 тысяч грн) были сняты с депозитов, оформленных на имя матери Лещенко Татьяны Яковлевны;

150 тысяч грн дала гражданская жена Лещенко Анастасия Топольская;

1 млн 780 тысяч грн составили личные сбережения Лещенко.

По словам Сытника, источники происхождения этих средств были проверены, в них не было обнаружено нарушений.

Также Сытник дал понять, что НАБУ проверит и квартиру депутата от БПП Светланы Залищук, которую она купила в августе 2014 года и неверно указала это в своей декларации.

"Проверка деклараций проводится постоянно в том числе топ-чиновников. Очень много деклараций проверено по судьям. Я неоднократно отмечал, что многие судьи не прошли переаттестацию, потому что мы передавали материалы. Поэтому зная этот резонанс, который приобрело и это событие, я думаю, что мы предоставим оценку и этому событию", – отметил Сытник, отвечая на вопрос о Залищук.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП