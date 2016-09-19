Луценко: Янукович создал мафиозную государственную организацию

При формировании обвинения против бывшего президента Украины Виктора Януковича Генпрокуратура будет делать акцент на создании им преступной группировки.

Об этом во время заседания комитета ПАСЕ по вопросам науки, образования, культуры и СМИ заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Моя ставка как генпрокурора, отойти от обычных статей Уголовного кодекса, а применять больше статью 255 - "Создание преступной группировки для хищения государственных средств", - сказал он.

"Именно таким образом мы подходим и к бывшему президенту, который будет обвиняться в создании преступной, по сути мафиозной государственной организации и к его людям, расставленных во всех областях хозяйственной и государственной жизни", - добавил Луценко.

В комментарии УП начальник управления спецрасследование Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что производство по статье 255 относительно Януковича открыли еще в 2015 году и в настоящее время оно будет расширяться и "возможно появятся новые эпизоды". По его словам в целом по Януковичу открыты 8 уголовных производств.

Как известно, 15 сентября Суд Европейского Союза признал неправомерными санкции против экс-президента Виктора Януковича, его сына Александра и бывшего секретаря СНБО Андрея Клюева на период 2014-2015 годов, но правомерными на период 2015-2016 годов.

Это одновременно не означает фактического снятия санкций - поскольку от 2015 действует новое санкционное решение, которое нужно обжаловать отдельно.

Украинская правда

* Ранее в этом материала указывалось, что против Януковича откроют новое производство по статье 255.