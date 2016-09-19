Луценко: Янукович создал мафиозную государственную организацию

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Понедельник, 19 сентября 2016, 15:25

При формировании обвинения против бывшего президента Украины Виктора Януковича Генпрокуратура будет делать акцент на создании им преступной группировки.

Об этом во время заседания комитета ПАСЕ по вопросам науки, образования, культуры и СМИ заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Моя ставка как генпрокурора, отойти от обычных статей Уголовного кодекса, а применять больше статью 255 - "Создание преступной группировки для хищения государственных средств", - сказал он.

"Именно таким образом мы подходим и к бывшему президенту, который будет обвиняться в создании преступной, по сути мафиозной государственной организации и к его людям, расставленных во всех областях хозяйственной и государственной жизни", - добавил Луценко.

В комментарии УП начальник управления спецрасследование Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что производство по статье 255 относительно Януковича открыли еще в 2015 году и в настоящее время оно будет расширяться и "возможно появятся новые эпизоды". По его словам в целом по Януковичу открыты 8 уголовных производств.

Как известно, 15 сентября Суд Европейского Союза признал неправомерными санкции против экс-президента Виктора Януковича, его сына Александра и бывшего секретаря СНБО Андрея Клюева на период 2014-2015 годов, но правомерными на период 2015-2016 годов.

Это одновременно не означает фактического снятия санкций - поскольку от 2015 действует новое санкционное решение, которое нужно обжаловать отдельно.

Украинская правда

* Ранее в этом материала указывалось, что против Януковича откроют новое производство по статье 255.

Темы: Янукович Луценко Генпрокуратура
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