Грановский рассказал, чем помогал Луценко на Кипре

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Вторник, 20 сентября 2016, 10:39

Депутат "Блока Петра Порошенко" Александр Грановский заявляет, что полетел на Кипр с Юрием Луценко в начале сентября, чтобы помочь генпрокурору информацией и советом.

Такое объяснение он дал в интервью "Украинским новостям":

"Причина, по которой я там был, – помощь. Отчасти советом, отчасти информацией Генеральной прокуратуре Украины и Юрию Луценко. Я лично поспособствовал этой встрече: обратился к моим знакомым юристам-киприотам, чтобы они еще раз попросили генерального прокурора Кипра ускорить встречу. Им это удалось. Вот, собственно, и все".

Комментируя то, что пресс-секретарь Луценко удалила из Facebook фото со встречи с Грановским, депутат сказал: "Я не пытался никоим образом скрыть свое участие. Как только этот вопрос возник, я на него ответил".

"Причина, по которой пресс-секретарь генпрокурора или кто-то другой, удалили эту фотографию, мне неизвестна. Я из этого не делал никакого секрета. Если бы я преследовал цель утаить свою причастность к встрече – в части ускорения ее организации, то просто не присутствовал бы на ней и ограничился лишь потаенной помощью в ее подготовке", – заявил Грановский.

На вопрос, не выяснял ли он, почему удаляли фото, депутат заявил: "Мне это не интересно".

При этом Грановский опроверг, что его визит на Кипр связан с информацией о том, что в конце июля компания Arricano попросила прокуратуру Кипра открыть уголовное производство против него и Андрея Адамовского по делу Sky Mall: "Конечно, нет".

"Прежде всего, необходимо понимать, о каком уровне манипуляции информацией мы говорим. Речь, видимо, идет об обращении Arricano к суду с просьбой допросить меня. Суд не удовлетворил это прошение. О каких-либо попытках расследований в отношении меня я вообще ничего не знаю, как в Украине, так и на территории Республики Кипр", – заявил он.

"По-моему, это полный абсурд. Но исключать, что Arricano могло обратиться с соответствующим ходатайством в суд, я не могу", – добавил Грановский, отвечая на вопрос.

Он заверил, что правоохранительные органы Кипра к нему не обращались: "Никогда".

"Очевидно же, что если бы подобная информация соответствовала действительности, то мне бы об этом сообщили, поскольку я присутствовал на встрече ведомств", – заявил Грановский.

"Если бы я знал, что даже гипотетически существует какое-то уголовное производство на территории Кипра, в рамках которого меня якобы хотят допросить, я бы никогда не присутствовал на встрече такого уровня, дабы не дискредитировать генпрокурора. Я себе этого ни с моральной, ни с общечеловеческой точки зрения не позволил бы", – заверил он.

Грановский также заверил, что больше не помогает Адамовскому и не консультирует его в споре с Хилларом Тедером: "Я перестал это делать, как того требует закон, с момента избрания в парламент. В данный момент я далек от этого проекта (Sky Mall)".

Алена Рощенко, УП

Темы: Грановский Генпрокуратура Луценко оффшоры
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