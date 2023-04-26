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В Госдуме РФ предлагают доверить охрану границ населению из-за нехватки войск

Станислав ПогориловСреда, 26 апреля 2023, 14:46
В Госдуме РФ предлагают доверить охрану границ населению из-за нехватки войск
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Председатель оборонного комитета российской Госдумы Андрей Картаполов предложил, чтобы к охране государственных границ начали привлекать гражданское население, потому что сейчас нет таких военных возможностей.

Источник: "Meduza"

Прямая речь Картаполова: "К сожалению, у нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась военными подразделениями пограничных войск СССР. Поэтому сейчас несколько другие способы охраны границ. Но задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно. Во многих странах это практикуется".

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Детали: По его словам, если власть доверяет народу, можно начать формировать механизмы привлечения населения к охране границ по формированию и количеству подразделений, наличию вооружения, подчинению и тому подобное.

Что предшествовало:

  • В начале марта некая диверсионно-разведывательная группа устроила в Брянской области целый переполох. Российские пропагандисты обвинили в этом Украину, однако ситуацию разъяснил "Русский добровольческий корпус". Он заявил, что операция – его рук дело, и она была согласована с украинскими властями. По словам РДК, цель операции – показать, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом Путина.
  • 6 апреля "Русский добровольческий корпус", бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, заявил, что снова "выполнил боевые задачи" в Брянской области.

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Темы: РосcияграницавойнаГосдума
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