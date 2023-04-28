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Путин разрешил сажать на пожизненное за госизмену

"Украинская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 16:44
Путин разрешил сажать на пожизненное за госизмену
Фото: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за государственную измену вплоть до пожизненного заключения.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Информация об этом содержится на официальном интернет-портале правовой информации.

Отныне за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника или оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против России, может быть наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее за эти преступления грозил тюремный срок до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Кроме того, Путин подписал указ об усилении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.

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Темы: ПутинГосдумаРосcия
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