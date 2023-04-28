Путин разрешил сажать на пожизненное за госизмену
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за государственную измену вплоть до пожизненного заключения.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"
Детали: Информация об этом содержится на официальном интернет-портале правовой информации.
Отныне за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника или оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против России, может быть наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Ранее за эти преступления грозил тюремный срок до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Кроме того, Путин подписал указ об усилении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.
Предыстория:
- 18 апреля Госдума России одобрила в третьем чтении поправки, предусматривающие пожизненное лишение свободы за государственную измену.