Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за государственную измену вплоть до пожизненного заключения.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Информация об этом содержится на официальном интернет-портале правовой информации.

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Отныне за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника или оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против России, может быть наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее за эти преступления грозил тюремный срок до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Кроме того, Путин подписал указ об усилении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.

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