Гройсман хочет усилить уголовную ответственность за тяжкие преступления

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Среда, 21 сентября 2016, 14:11

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман хочет законодательно усилить уголовную ответственность за совершение тяжких преступлений.

Об этом он заявил в среду, 21 сентября, в парламенте во время представления проекта государственного бюджета на 2017 год. 

"Вопрос, который нам нужен от Верховной Рады Украины – нужно повысить ответственность за грабежи, кражи, разбойные нападения и другие тяжкие преступления в отношении человека. Мы будем рассчитывать на то, что украинский парламент поддержит эти инициативы, и мы сможем в ближайшее время изменить соответствующее законодательство", - заявил он.

Премьер сообщил, что министром внутренних дел и руководителем Национальной полиции разработан комплекс мер, которые позволят усилить уголовный розыск по Украине. "Чтобы мы могли дать этим ребятам, обычным операм, нормальную заработную плату, и они эффективно начали работать в вопросе борьбы с преступностью", - сказал он.

"Правительство определило важным приоритетом эффективную борьбу с бандитизмом, грабежами, изнасилованиями, кражами, угонами. У нас сегодня с этим есть огромные проблемы, по нам всем известным причинам. Конфликт дает о себе знать и внутри страны", - пояснил Гройсман.

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Темы: Гройсман
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