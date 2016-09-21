Гройсман обижается, что "честный бюджет" превращают в "шоу покемонов"

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Среда, 21 сентября 2016, 14:20

Премьер-министр Владимир Гройсман возмутился, что некоторые политики пытаются превратить дискуссию вокруг "честного бюджета", который подготовил его правительство, в "шоу покемонов".

Об этом он сказал в среду, представляя в Верховной Раде проект госбюджета-2017.

"Для меня приоритетом, как и для нашего правительства, это вопрос честного бюджета, через честный диалог, через абсолютно профессиональный подход, а не тот подход, который мы слышим от некоторых политиканов, которые пытаются превратить честный бюджет, честный подход, возможности дискуссии в "шоу покемонов", – сказал Гройсман.

"Этого не будет", – добавил премьер, заверив, что "правительство будет делать все, чтобы выйти на вариант народного бюджета", который обеспечит рост национальной экономики и повышение социальных стандартов.

Валентина Романенко, УП

Темы: Гройсман госбюджет Верховная Рада
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