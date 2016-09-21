Гройсман обижается, что "честный бюджет" превращают в "шоу покемонов"

Премьер-министр Владимир Гройсман возмутился, что некоторые политики пытаются превратить дискуссию вокруг "честного бюджета", который подготовил его правительство, в "шоу покемонов".



Об этом он сказал в среду, представляя в Верховной Раде проект госбюджета-2017.



"Для меня приоритетом, как и для нашего правительства, это вопрос честного бюджета, через честный диалог, через абсолютно профессиональный подход, а не тот подход, который мы слышим от некоторых политиканов, которые пытаются превратить честный бюджет, честный подход, возможности дискуссии в "шоу покемонов", – сказал Гройсман.



"Этого не будет", – добавил премьер, заверив, что "правительство будет делать все, чтобы выйти на вариант народного бюджета", который обеспечит рост национальной экономики и повышение социальных стандартов.



Валентина Романенко, УП