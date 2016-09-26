Суд разрешил Ощадбанку конфисковать у Курченко 10 тыс. тонн бензина в Крыму

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Понедельник, 26 сентября 2016, 15:41

Днепровский райсуд Киева разрешил Ощадбанку принудительно взыскать с компании Ksandro Enterprise LTD (Виргинские острова) залог для погашения задолженности в сумме 8,4 млн долларов.

Об этом говорится в определении суда от 8 сентября, сообщают "Украинские новости".

Согласно сообщению, 28 января 2015 года Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины решил взыскать залог по договору, заключенному между Ощадбанком и Ksandro Enterprise, а именно 10,555 тыс. тонн бензина А-95 стоимостью 10,4 млн долларов и 2,33 тыс. тонн дизтоплива стоимостью 2,1 млн долларов.

Взыскание залога потребовалось для погашения задолженности подконтрольного Курченко Брокбизнесбанка перед Ощадбанком по договору о подтверждении резервного аккредитива от 29 января 2014 года. По состоянию на 15 августа 2014 года задолженность составляла 8,378 млн долларов.

Залог находился на хранении в ГП "Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами" по адресу: АР Крым, Феодосия, ул. Геологическая, 2.

Арбитражный суд разрешил Ощадбанку взыскать данный залог путем продажи другому лицу-покупателю. С Ksandro Enterprise было решено взыскать 44,3 тыс. долларов на возмещение расходов, понесенных Ощадбанком в связи с защитой своих интересов.

Из материалов дела следует, что должник по состоянию на день рассмотрения ходатайства также находится в Крыму по тому же адресу.

В связи с тем, что должник добровольно не выполнил решение арбитражного суда, банк обратился сначала в Апелляционный суд Киева, а затем в Днепровский районный суд Киева. Днепровский райсуд своим решением от 8 сентября разрешил Ощадбанку принудительно взыскать предмет залога по договору.

Как известно, Сергей Курченко считался "кошельком" экс-президента Виктора Януковича. Согласно данным Генеральной прокуратуры, Курченко с 2012 года по февраль 2014 года организовал приобретение нефтепродуктов на мировом рынке от имени ряда оффшорных компаний, среди которых – Ksandro Enterprise.

Сейчас Курченко пребывает в бегах.

Темы: Курченко банки бензин Крым
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IP: 213.227.251.---Basta1326.09.2016 15:59
Пускай эти клоуны еще разрешат конфисковать фуру с 2 миллиардами долларов наличкой у Януковича в Ростове...
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IP: 193.254.220.---qqqq26.09.2016 15:50
То 10 тон чи 10 тисяч тон?
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