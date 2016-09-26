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После отставки губернатора в Житомире увольняется председатель облсовета

Понедельник, 26 сентября 2016, 18:23

Председатель Житомирского областного совета Анжелика Лабунская решила подать в отставку.

Об этом "Українським новинам" сообщили в пресс-службе Житомирской областной партийной организации "ВО "Батьківщина".

"Она написала заявление (об отставке)", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в данный момент депутаты облсовета рассматривают данное заявление.

"Уже более часа рассматривают. Вопрос должен рассматриваться открыто, а депутаты хотят тайного голосования", - добавил он.

Других подробностей он не сообщил.

Как известно, Лабунская была избрана председателем облсовета в ноябре 2015 года.

Она была депутатом Верховной Рады 5-7 созывов, на данный момент является председателем "Батьківщини" в Житомирской области.

Лабунская задекларировала 5 402 330 гривен доходов, полученных в 2015 году, а также 72 млн 911 тыс. гривен в ликвидируемом банке "Финансы и Кредит".

16 августа председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей Машковский решил уволиться после более двух лет работы на должности.

1 сентября президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Машковского и назначил исполняющим обязанности Игоря Гундича.

Темы: Житомиркадры
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