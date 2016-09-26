Комитет Европарламента проголосовал за безвиз для Украины

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Понедельник, 26 сентября 2016, 19:10

Комитет Европарламента по гражданским свободам и внутренним делам (LIBE) проголосовал за внесение Украины в список стран, с которыми ЕС вводит безвизовый режим.

Соответствующее голосование, как сообщает корреспондент "Европейской правды", состоялось на заседании комитета 26 сентября.

За проголосовали 38 членов комитета, против - 4, один воздержался. Стоит отметить, что члены LIBE встретили аплодисментами результаты голосования.

При этом члены комитета отклонили все поправки к докладу Марии Габриэл с предложением отменить визы для украинцев. Большинство из них были внесены депутатами-евроскептиками и были направлены на торможение безвизового режима.

Комитет также проголосовал за начало переговоров между институтами относительно безвизового режима для украины.

Следует отметить, что этот комитет LIBE играет главную роль в принятии безвизового режима в Европарламенте.

Ранее стало известно, что 29 сентября Комитет Европарламента по иностранным делам рассмотрит вопрос предоставления безвизового режима с Украиной, после чего этот вопрос попадет на рассмотрение Европарламента.

Кроме того, 11 октября вопрос предоставления Украине безвизового режима должны рассмотреть на заседании Совета по вопросам юстиции и внутренних дел Евросоюза.

Как сообщалось, 5 сентября на заседании Комитета гражданских свобод и внутренних дел (LIBE) заслушали выступающую по украинскому вопросу.

Она рекомендовала утвердить предложение о внесении Украины в список стран, с которыми ЕС вводит безвизовый режим.

После голосования в Европарламенте предложение относительно украинского безвиза должен одобрить Совет ЕС.

Европейская правда

Темы: Европа визы ЕС
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Комментарии — 4
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IP: 174.118.70.---smartmen26.09.2016 23:37
А тут що , комусь не все одно, дадуть чи не дадуть ?
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IP: 178.150.152.---TKorolkov26.09.2016 23:12
Степан Кулиба:
Это хорошо. А дальше что?
Это только начала, а дальше длинный и тернистый путь...
Совершенно очевидно, что пока граница Украины на всем протяжении не будет взята под контроль Украины, Европарламент безвизовый режим для Украины не введет.
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IP: 62.16.5.---Fantasma26.09.2016 20:55
УП, ви сьогодні побили власний рекорд з безграмотності, навіть слово "України" написали з маленької букви. Чи ви це навмисне робите? Серед вас там сєпар завівся, чи що? ГАНЬБА!!!
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IP: 93.185.26.---Степан Кулиба26.09.2016 19:54
Это хорошо. А дальше что?
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