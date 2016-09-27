Гарбуз: Если мы уйдем на километр, мы потеряем Станицу Луганскую

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Вторник, 27 сентября 2016, 08:50

Глава Луганской областной военной администрации Юрий Гарбуз считает, что если отвести силы АТО от Станицы Луганской, ее можно потерять.

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

"Я пока не понимаю, как это сделать практически. Потому что отвести на километр… У нас Станица Луганская, если мы уходим на километр, мы просто потеряем Станицу Луганскую. Я не хотел бы терять ни сантиметра украинской земли", - заявил он.

"Я не верю, что будет с их стороны будет соблюден режим тишины, потому что каждый день идут обстрелы", – говорит Гарбуз.

По мнению руководителя Луганщины, на минских переговорах нужно договариваться не об отведении техники на километр, а о возвращении территорий под украинскую юрисдикцию.

Темы: Донбасс Луганская область АТО Минские соглашения
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Комментарии — 4
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IP: 93.72.102.---Spirito27.09.2016 10:26
2. У РФ,з офіційних повідомлень, перебуває більше
мільйона біженців з окупованого ними(!) ж Донбасу.
У Білорусі - 160 тисяч.
В Україні - близько 1,8 мільйона переселенців.
Лише цього достатньо для права(!) України розпочати терміново
процес -повернення(!) територій під українську юрисдикцію
і ставити питання перед світом стосовно відповідальності РФ
за скоєні злочини.

Російські ЗМІ описали,як вивозився в Росію завод із Луганської
області
...написала "Російська газета".
(було повідомлення,що вивезених в РФ заводів 20)
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IP: 77.52.21.---Viacheslav27.09.2016 10:20
міст:

Як і того, хто дав їм повноваження підписувати.
Відведення сил означає ні що інше, як чергові втрати території України.
Дипломатія по-порошенківські...
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IP: 130.180.208.---міст27.09.2016 10:10
Тоді треба Кучму і Марчука брати за яйця , що вони там понадпідписували.
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IP: 93.72.102.---Spirito27.09.2016 10:07
... про повернення (!) територій під українську юрисдикцію
та про відповідальність РФ за військову агресію проти України.

Порошенко: Захід має забути(!) термін "конфлікт в Україні".
Це російська(!) агресія
(реалії сьогодення свідчать,що "нормандський формат"
так і не спромігся назвати речі своїми іменами:
війну РФ проти України - війною;
кров убитих і покалічених після "мирних" мінських на руках
всіх,хто заперечує реальність)
Лінкявічус: будучи агресором в Україні,РФ не може бути
миротворцем у Сирії
Західна коаліція робить помилку,намагаючись домовитись з Кремлем
по питаннях Сирії - Порошенко
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