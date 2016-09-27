Гарбуз: Если мы уйдем на километр, мы потеряем Станицу Луганскую
Глава Луганской областной военной администрации Юрий Гарбуз считает, что если отвести силы АТО от Станицы Луганской, ее можно потерять.
Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.
"Я пока не понимаю, как это сделать практически. Потому что отвести на километр… У нас Станица Луганская, если мы уходим на километр, мы просто потеряем Станицу Луганскую. Я не хотел бы терять ни сантиметра украинской земли", - заявил он.
"Я не верю, что будет с их стороны будет соблюден режим тишины, потому что каждый день идут обстрелы", – говорит Гарбуз.
По мнению руководителя Луганщины, на минских переговорах нужно договариваться не об отведении техники на километр, а о возвращении территорий под украинскую юрисдикцию.
мільйона біженців з окупованого ними(!) ж Донбасу.
У Білорусі - 160 тисяч.
В Україні - близько 1,8 мільйона переселенців.
Лише цього достатньо для права(!) України розпочати терміново
процес -повернення(!) територій під українську юрисдикцію
і ставити питання перед світом стосовно відповідальності РФ
за скоєні злочини.
Російські ЗМІ описали,як вивозився в Росію завод із Луганської
області
...написала "Російська газета".
(було повідомлення,що вивезених в РФ заводів 20)
Як і того, хто дав їм повноваження підписувати.
Відведення сил означає ні що інше, як чергові втрати території України.
Дипломатія по-порошенківські...
та про відповідальність РФ за військову агресію проти України.
Порошенко: Захід має забути(!) термін "конфлікт в Україні".
Це російська(!) агресія
(реалії сьогодення свідчать,що "нормандський формат"
так і не спромігся назвати речі своїми іменами:
війну РФ проти України - війною;
кров убитих і покалічених після "мирних" мінських на руках
всіх,хто заперечує реальність)
Лінкявічус: будучи агресором в Україні,РФ не може бути
миротворцем у Сирії
Західна коаліція робить помилку,намагаючись домовитись з Кремлем
по питаннях Сирії - Порошенко