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Гарбуз: Если мы уйдем на километр, мы потеряем Станицу Луганскую

Вторник, 27 сентября 2016, 08:50
Гарбуз: Если мы уйдем на километр, мы потеряем Станицу Луганскую

Глава Луганской областной военной администрации Юрий Гарбуз считает, что если отвести силы АТО от Станицы Луганской, ее можно потерять.

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

"Я пока не понимаю, как это сделать практически. Потому что отвести на километр… У нас Станица Луганская, если мы уходим на километр, мы просто потеряем Станицу Луганскую. Я не хотел бы терять ни сантиметра украинской земли", - заявил он.

"Я не верю, что будет с их стороны будет соблюден режим тишины, потому что каждый день идут обстрелы", – говорит Гарбуз.

По мнению руководителя Луганщины, на минских переговорах нужно договариваться не об отведении техники на километр, а о возвращении территорий под украинскую юрисдикцию.

Темы: ДонбассЛуганская областьАТОМинские соглашения
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