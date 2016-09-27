Парубий подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады

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Вторник, 27 сентября 2016, 19:30

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал распоряжение о созыве Верховной Рады на 29 сентября.

Соответствующий документ он утвердил во время встречи с журналистами.

Согласно информации, на внеочередном заседании парламент рассмотрит вопрос об увольнении судей.

Заседание начнется в 10.00.

Как известно, ранее президент Петр Порошенко обратился к Парубию с просьбой созвать до 30 сентября внеочередное заседание Рады и включить в повестку дня вопрос об увольнении судей.

"Следует уволить за нарушение присяги всех судей, в отношении которых внесено представление ВСЮ, в том числе причастных к незаконным арестам майдановцев", - пояснил президент.

Он добавил, что нерешенность указанного вопроса скажется на функционировании судебной системы и проведении судебной реформы.

Роман Кравец, Саша Ночь, УП

Темы: Парубий Верховная Рада
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Комментарии — 3
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IP: 91.225.121.---DND27.09.2016 20:41
Як так можна, нехай гріють пузо в офшорах, трахають коханок, гульбанять, доки за їх безубі сільскі хлопці, у яких бурбони відняли все воюють за їх статки із ордою.
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IP: 93.72.20.---Yuriy Vologjaninov27.09.2016 20:22
Украинская мафиозная олигархия, возглавляемая её боссом Порошенко действует, как сумасшедшая.
Она даже войну кремлёвской олигархии против народа Украины, в которой погибли тысячи героев, в угоду Путину, называет АТО!
Олигархия всех стран объединилась...
Она, как и все её предшественники, считает, что народ будет терпеть её грабеж.
"Ей плевать, ей очень хочется" наживаться на горе народа. Она надеется, при необходимости, утопить в крови новый Евромайдан... Или, в крайнем случае, смыться под крыло мировой олигархии. Не случайно Порошенко напрашивался на встречу с Трампом...
Беспредельщики на то и беспредельщики, чтобы не понимать различия между "жить богато и "жить слишком богато". На то они и беспредельщики, чтобы понятия не иметь о разумных пределах и безумии беспредела.

Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
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IP: 93.72.20.---Yuriy Vologjaninov27.09.2016 20:20
Предлагаю бывшему участнику Евромайдана А. Парубий предложить вниманию ВР возможность подготовки и принятия АКТа
“ОБ УСТРАНЕНИИ ВЛИЯНИЯ ОЛИГАРХОВ НА ВСЕ ВИДЫ ВЛАСТИ”.


Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
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