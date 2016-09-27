Представления на Скорика в парламенте пока нет
В аппарате Верховной Рады пока нет представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Николая Скорика.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы парламента Андрей Ковалев.
"Я узнавал это в Аппарате ВР. Такого представления пока нет", - сказал он.
Как известно, генпрокурор Юрий Луценко ранее заявил о намерении просить Раду лишить Скорика неприкосновенности.
Скорик и его экс-заместитель на посту одесского губернатора Александр Орлов подозреваются в организации избиения "титушками" активистов Евромайдана 19 февраля 2014 года.
В свою очередь Скорик заявил о преследованиях оппозиции и обратился с таким заявлением к послам стран ЕС и США.
Роман Кравец, Саша Ночь, УП