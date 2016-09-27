Представления на Скорика в парламенте пока нет

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Вторник, 27 сентября 2016, 20:42

В аппарате Верховной Рады пока нет представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Николая Скорика.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы парламента Андрей Ковалев.

"Я узнавал это в Аппарате ВР. Такого представления пока нет", - сказал он.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко ранее заявил о намерении просить Раду лишить Скорика неприкосновенности.

Скорик и его экс-заместитель на посту одесского губернатора Александр Орлов подозреваются в организации избиения "титушками" активистов Евромайдана 19 февраля 2014 года.

В свою очередь Скорик заявил о преследованиях оппозиции и обратился с таким заявлением к послам стран ЕС и США.

Роман Кравец, Саша Ночь, УП

Темы: Оппозиционный блок Верховная Рада
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