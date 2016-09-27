Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Представления на Скорика в парламенте пока нет

Вторник, 27 сентября 2016, 20:42

В аппарате Верховной Рады пока нет представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Николая Скорика.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы парламента Андрей Ковалев.

"Я узнавал это в Аппарате ВР. Такого представления пока нет", - сказал он.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко ранее заявил о намерении просить Раду лишить Скорика неприкосновенности.

Скорик и его экс-заместитель на посту одесского губернатора Александр Орлов подозреваются в организации избиения "титушками" активистов Евромайдана 19 февраля 2014 года.

В свою очередь Скорик заявил о преследованиях оппозиции и обратился с таким заявлением к послам стран ЕС и США.

Роман Кравец, Саша Ночь, УП

Темы: Оппозиционный блокВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
Оппозиционный блок
САП обжаловала оправдательный приговор экс-нардепу по делу о незаконной компенсации за жилье
Суд оправдал экс-нардепа от Оппоблока, ему вернут залог
Как стать гауляйтером. Истории коллаборантов Запорожья от "оппоблоковца" Балицкого до ноунейма Сауленко
Последние новости
12:53
В Украину идут дожди
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
12:27
Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест
12:19
Обстрел ТЭС в Донецкой области, пожар на одной из прифронтовых ТЭЦ – сводка Минэнерго
12:11
Селекционер из Днепра вывел сорт фиалки, посвятивший погибшему поэту и воину Максиму Кривцову
12:05
Маск хочет 25% контроля над Tesla для лидерства в ИИ и робототехнике
11:58
обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа
11:42
НКЦБФР приостановила обращение акций "Укрречфлота"
11:28
12 млн украинцев не завершили курс вакцинации против COVID-19 – Минздрав
Все новости...
Реклама: