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САП обжаловала оправдательный приговор экс-нардепу по делу о незаконной компенсации за жилье

Ирина БалачукЧетверг, 20 октября 2022, 14:40
САП обжаловала оправдательный приговор экс-нардепу по делу о незаконной компенсации за жилье
Дмитрий Колесников. Фото liga.net

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение Высшего антикоррупционного суда, который признал невиновным депутата Верховной Рады VIII созыва по делу о незаконной компенсации за жилье в Киеве.

Источник: САП в Telegram

Дословно САП: "Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры подана в Апелляционную палату ВАКС апелляционная жалоба на приговор Высшего антикоррупционного суда от 20 сентября 2022 года, которым депутат Верховной Рады VIII созыва признан невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава данного уголовного преступления".

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Детали: САП не называет фамилию экс-парламентария, но в конце сентября ВАКС оправдал по делу о незаконной компенсации бывшего депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.

Сообщается, что прокурор САП не согласен с решением суда и будет отстаивать свою позицию в суде апелляционной инстанции.

В САП напомнили, что во время досудебного расследования прокуроры и детективы НАБУ установили, что в течение декабря 2014 года – октября 2018 года Колесников незаконно получил из государственного бюджета 738,74 тыс. гривен компенсации на расходы за наем номера в гостинице "Киев" якобы из-за того, что не имел собственного жилья в столице.

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Однако следствие установило, что у нардепа было собственное жилье в столице и он сознательно скрыл этот факт.

Предыстория:

  • В конце сентября коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала невиновным депутата Верховной Рады VIII созыва Дмитрия Колесникова в совершении уголовного преступления и оправдала его.

Темы: Антикоррупционная прокуратураОппозиционный блоксудкоррупция
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