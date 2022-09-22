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Суд оправдал экс-нардепа от Оппоблока, ему вернут залог

Станислав ПогориловЧетверг, 22 сентября 2022, 11:33
Суд оправдал экс-нардепа от Оппоблока, ему вернут залог
Дмитрий Колесников, фото: Wikipedia

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала невиновным депутата Верховной Рады VIII созыва в совершении уголовного преступления и оправдала его.

Источник: пресс-служба Высшего антикоррупционного суда, САП

Дословно: "Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала невиновным депутата Верховной Рады VIII созыва в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, и оправдала в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава данного уголовного преступления".

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Детали: По данным источников УП, речь идет о бывшего депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.

Сообщается, что экс-нардепу вернут залог в размере 750 000 грн.

Что предшествовало: По данным САП в течение декабря 2014 года - октября 2018 года бывший народный избранник незаконно получил из государственного бюджета 738,74 тыс. гривень компенсации на расходы за наем номера в гостинице "Киев" якобы из-за того, что не имел собственного жилья в столице.

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Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ обвинительный акт в отношении экс-нардепа был направлен в суд.

По данным "Честно", в октябре 2018 года Колесникова хотели лишить неприкосновенности вместе с Александром Вилкулом по подозрению в правонарушениях, вероятно совершенных ими во время пребывания на государственных должностях при президентстве Виктора Януковича. Однако парламент не проголосовал за лишение Колесникова неприкосновенности.

Темы: Оппозиционный блоксудкоррупция
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