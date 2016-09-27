Нардеп подарил полиции автомобили, хотя живет на одну зарплату

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Вторник, 27 сентября 2016, 22:31

Нардеп от "Народного фронта" Максим Поляков подарил Уманскому отделу полиции два автомобиля "Рено", несмотря на то, что, согласно декларации, живет только на зарплату.

О подарке Поляков сообщил на своей Facebook-странице.

"Заботясь о безопасности жителей Умани, ко Дню города подарил патрульным полицейским транспортное средство, которое позволит им эффективно выполнять свои обязанности", - рассказал нардеп.

В то же время в декларации 2015 года Поляков указал 76 747 гривен, которые являются его заработной платой. В банках сбережений он не имеет.

Фото со страницы Полякова
Фото со страницы Полякова

Украинская правда

Темы: полиция декларация
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Комментарии — 2
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IP: 37.57.154.---Муляр27.09.2016 23:52
Мабуть машини дуже дешеві.
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IP: 78.111.185.---ReAlex27.09.2016 23:08
Мабуть зарплата дуже хороша.
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