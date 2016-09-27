Нардеп подарил полиции автомобили, хотя живет на одну зарплату
Нардеп от "Народного фронта" Максим Поляков подарил Уманскому отделу полиции два автомобиля "Рено", несмотря на то, что, согласно декларации, живет только на зарплату.
О подарке Поляков сообщил на своей Facebook-странице.
"Заботясь о безопасности жителей Умани, ко Дню города подарил патрульным полицейским транспортное средство, которое позволит им эффективно выполнять свои обязанности", - рассказал нардеп.
В то же время в декларации 2015 года Поляков указал 76 747 гривен, которые являются его заработной платой. В банках сбережений он не имеет.
Украинская правда