У кримської татарки в Криму провели обшук, затримання не було

ЗМІ повідомили, що у анексованому Криму викрали кримську татарку Діляру Місіратову, проте пізніше з'ясувалося, що в її будинку лише провели обшук.

Про викрадення написало видання "15 минут" з посиланням на власні джерела в Криму.

"У Сімферополі поблизу Куйбишевського ринку невідомі люди силоміць посадили в свою машину і відвезли в невідомому напрямку завідуючу відділенням лікарні ім. Семашко Діляру Місіратову", - пише видання.

Оновлення від 15:21: Кримськотатарська журналістка Лілія Буджурова написала на своїй сторінці у Facebook, що повідомленні про затримання Місіратової є дезінформацією.

Видання "15 минут" пізніше повідомило, що в будинку у Місіратової провели обшук.

"Інформація про викрадення Місіратової у Куйбишевського ринку в Сімферополі не підтвердилася", - пише видання.

Як відомо, у червні глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров повідомив, що 18 кримських татар в анексованому Росією Криму зникли безвісти і 4 знайдені убитими.