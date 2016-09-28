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У крымской татарки в Крыму провели обыск, задержание не было

Среда, 28 сентября 2016, 15:22

СМИ сообщили, что в аннексированном Крыму похитили крымскую татарку Диляру Мисиратову, однако позже выяснилось, что в ее доме только провели обыск.

Об похищении написало издание "15 минут" со ссылкой на собственные источники в Крыму.

"В Симферополе возле Куйбышевского рынка неизвестные люди силой посадили в свою машину и увезли в неизвестном направлении заведующую отделением больницы им. Семашко Диляру Мисиратову", - пишет издание.

Обновления 15:21: Крымскотатарская журналистка Лилия Буджурова написала на своей странице в Facebook, что сообщении о задержании Мисиратовой является дезинформацией.

Издание "15 минут" позже сообщил, что в доме у Мисиратовой лиш провели обыск.

"Информация о похищении Мисиратовой у Куйбышевского ринка в Симферополе не подтвердилась", - пишет издание.

Как известно, в июне глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров сообщил, что 18 крымских татар в аннексирована Россией Крыма пропали без вести и 4 найдены убитыми.

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Темы: КрымАТОкрымские татары
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