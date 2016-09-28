"Устойчивый к троллингу" Аваков объяснил, как хочет усилить права полиции

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Среда, 28 сентября 2016, 17:45

Министерство внутренних дел внесет в Верховную Раду ряда законопроектов о деятельности полиции на следующей неделе.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр МВД Арсен Аваков.

"На следующей неделе мы предложим (пакет законодательных изменений ред) вниманию профильного комитета Верховной Рады", – сказал Аваков.

"По ряду актов мы представим совместную позицию с Генеральной прокуратурой, они касаются целого ряда вещей, которые прописаны в КПК и нуждаются в корректировке в соответствии с текущим законодательством. Например, там есть понятие "криминальный проступок", а закона и понимания криминального проступка нет", – заявил Аваков.

Относительно бурной реакции в сетях на такие законодательные инициативы МВД министр заявил следующее:

"Я хочу, чтоб меня правильно поняли, а не подвергали профессиональному срежиссированному троллингу. Я человек достаточно устойчивый к троллингу".

"Мне смешно видеть публикации из собственного Фейсбука, которых не существовало. У нас есть киберполиция, которая смотрит, как это появляется. Главные мессиджи идут из Российской Федерации", – заявил Аваков, пообещав более подробную информацию предоставить "в ближайшие дни".

"Презумпция правоты полицейского следующая: Если полицейский остановил машину и говорит "руки на руль" или "предъявите документы", то в ответ он должен слышать не "пошел ты", а видит подчинение. А если не подчиняется, полицейский применяет меры адектватные закону. В том числе применение электрошокера и огнестрельного оружия", – отметил министр.

Аваков снова подчеркнул, что предлагаемые законодательные изменения не ущемляют права граждан.

"Если мы их (полицейских - ред.) ставим выполнять задачу, давайте каждый сделает и свое маленькое ограничение ради еще большей свободы", – сказал глава МВД

Валентина Романенко, УП

Темы: полиция МВД Аваков
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