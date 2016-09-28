"Стійкий до тролінгу" Аваков пояснив, як хоче посилити права поліції

Міністерство внутрішніх справ внесе до Верховної Ради низки законопроектів про діяльність поліції на наступному тижні.



Про це на прес-конференції повідомив міністр МВС Арсен Аваков.



"На наступному тижні ми запропонуємо (пакет законодавчих змін - ред.) увазі профільного комітету Верховної Ради", – сказав Аваков.



"По ряду актів ми представимо спільну позицію з Генеральною прокуратурою, вони стосуються цілої низки речей, які прописані в КПК і потребують коригування відповідно до поточного законодавства. Наприклад, там є поняття "кримінальний проступок", а закону і розуміння кримінального проступку немає" , – заявив Аваков.



Щодо бурхливої ​​реакції в мережах на такі законодавчі ініціативи МВС міністр заявив наступне:



"Я хочу, щоб мене правильно зрозуміли, а не піддавали професійному зрежисованому тролінгу. Я людина досить стійка до тролінгу".



"Мені смішно бачити публікації з власного Фейсбуку, яких не існувало. У нас є кіберполіція, яка дивиться, як це з'являється. Головні месиджі йдуть з Російської Федерації", – заявив Аваков, пообіцявши більш детальну інформацію надати "в найближчі дні".



"Презумпція правоти поліцейського наступна: Якщо поліцейський зупинив машину і каже "руки на кермо" або "пред'явіть документи", то у відповідь він повинен чути не "пішов ти…", а бачити підкорення. А якщо не підкоряється, поліцейський застосовує заходи, адектватні закону. У тому числі застосування електрошокера і вогнепальної зброї", – зазначив міністр.



Аваков знову підкреслив, що запропоновані законодавчі зміни не обмежують права громадян.



"Якщо ми їх (поліцейських - ред.) ставимо виконувати завдання, давайте кожен зробить і своє маленьке обмеження заради ще більшої свободи", – сказав глава МВС



Валентина Романенко, УП