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"Стійкий до тролінгу" Аваков пояснив, як хоче посилити права поліції

Середа, 28 вересня 2016, 17:45

Міністерство внутрішніх справ внесе до Верховної Ради низки законопроектів про діяльність поліції на наступному тижні.

Про це на прес-конференції повідомив міністр МВС Арсен Аваков.

"На наступному тижні ми запропонуємо (пакет законодавчих змін - ред.) увазі профільного комітету Верховної Ради", – сказав Аваков.

"По ряду актів ми представимо спільну позицію з Генеральною прокуратурою, вони стосуються цілої низки речей, які прописані в КПК і потребують коригування відповідно до поточного законодавства. Наприклад, там є поняття "кримінальний проступок", а закону і розуміння кримінального проступку немає" , – заявив Аваков.

Щодо бурхливої ​​реакції в мережах на такі законодавчі ініціативи МВС міністр заявив наступне:

"Я хочу, щоб мене правильно зрозуміли, а не піддавали професійному зрежисованому тролінгу. Я людина досить стійка до тролінгу".

"Мені смішно бачити публікації з власного Фейсбуку, яких не існувало. У нас є кіберполіція, яка дивиться, як це з'являється. Головні месиджі йдуть з Російської Федерації", – заявив Аваков, пообіцявши більш детальну інформацію надати "в найближчі дні".

"Презумпція правоти поліцейського наступна: Якщо поліцейський зупинив машину і каже "руки на кермо" або "пред'явіть документи", то у відповідь він повинен чути не "пішов ти…", а бачити підкорення. А якщо не підкоряється, поліцейський застосовує заходи, адектватні закону. У тому числі застосування електрошокера і вогнепальної зброї", – зазначив міністр.

Аваков знову підкреслив, що запропоновані законодавчі зміни не обмежують права громадян.

"Якщо ми їх (поліцейських - ред.) ставимо виконувати завдання, давайте кожен зробить і своє маленьке обмеження заради ще більшої свободи", – сказав глава МВС

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяМВСАваков
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