США сняли ограничения на грузовые рейсы самолетов "Авиалиний Антонова"

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Четверг, 29 сентября 2016, 03:30

Департамент транспорта США (DOT) снял для украинской авиакомпании "Авиалинии Антонова" ограничения на количество ежегодно выполняемых чартерных авиагрузоперевозок в страну и из нее.

Об этом сообщает аircargoweek.com.

Ограничения сняты в рамках украино-американского соглашения об открытом небе, которое вступило в силу в начале года.

Комментируя агентству "Интерфакс-Украина" решение DOT в руководстве "Авиалиний Антонова" напомнили, что США квотируют для зарубежных авиакомпаний выполнение чартерных грузовых авиаперевозок с целью защиты коммерческих интересов американских компаний.

"Авиалинии Антонова" обеспечивают транспортировку генеральных сверхтяжелых и негабаритных грузов, которые не перевозят американские эксплуатанты", - отметил собеседник агентства.

Авиатранспортное подразделение ГП "Антонов" (Киев), авиакомпания "Авиалинии Антонова" специализируются на перевозках сверхтяжелых и негабаритных грузов. В флоте авиакомпании 7 самолетов Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн, супертранспортник Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью 250 тонн и один Ан-22 "Антей" - самый большой в мире турбовинтовой лайнер грузоподъемностью 60 тонн.

С 2006 года "Авиалинии Антонова", выступающие одним из ведущих мировых операторов Ан-124-100 "Руслан", реализует контракт на выполнение стратегических перевозок в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах 18 стран Альянса и ЕС. В декабре 2014 года контракт продлен до конца 2016 года.

Темы: авиа США
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