В Еврокомиссии объявили о дополнительных торговых преференциях для Украины

В Европейской Комиссии объявили о дополнительных торговых преференциях для Украины.

Об этом сообщила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрем в своем Twitter.

"Рада снова быть в Киеве. Продолжается рабочий ужин с Павлом Клімкіним. Рада сообщить о дополнительные торговые преференции для Украины", - говорится в сообщении.

Как известно, о намерениях относительно выделения Украине дополнительных торговых преференций стало известно в конце июля после встречи Сесилии Мальмстрем с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

О готовности ЕС предоставить Украине дополнительных автономных торговых преференций, которые будут касаться ограниченного списка товаров в интервью ЄвроПравде в мае говорил посол Украины при ЕС Николай Точицкий.

Европейская правда