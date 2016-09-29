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В Еврокомиссии объявили о дополнительных торговых преференциях для Украины

Четверг, 29 сентября 2016, 20:52

В Европейской Комиссии объявили о дополнительных торговых преференциях для Украины.

Об этом сообщила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрем в своем Twitter.

"Рада снова быть в Киеве. Продолжается рабочий ужин с Павлом Клімкіним. Рада сообщить о дополнительные торговые преференции для Украины", - говорится в сообщении.

Как известно, о намерениях относительно выделения Украине дополнительных торговых преференций стало известно в конце июля после встречи Сесилии Мальмстрем с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

О готовности ЕС предоставить Украине дополнительных автономных торговых преференций, которые будут касаться ограниченного списка товаров в интервью ЄвроПравде в мае говорил посол Украины при ЕС Николай Точицкий.

Европейская правда

Темы: торговляЕврокомиссия
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