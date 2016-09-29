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У Єврокомісії оголосили про додаткові торговельні преференції для України

Четвер, 29 вересня 2016, 20:52

У Європейській Комісії оголосили про додаткові торговельні преференції для України.

Про це повідомила єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальмстрьом у своєму Twitter.

"Рада знову бути в Києві. Триває робоча вечеря з Павлом Клімкіним. Рада повідомити про додаткові торговельні преференції для України", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, про наміри щодо виділення Україні додаткових торговельних преференцій стало відомо наприкінці липня після зустрічі Сесілії Мальмстрьом з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Про готовність ЄС до надання Україні додаткових автономних торговельних преференцій, які стосуватимуться обмеженого списку товарів в інтерв'ю ЄвроПравді у травні говорив посол України при ЄС Микола Точицький.

Європейська правда

Теми: торгівляЄврокомісія
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