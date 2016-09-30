Самолет, на котором летает Хомутынник, возвращается из Ниццы

00
0
Пятница, 30 сентября 2016, 00:28

Самолет, на котором часто летает нардеп и лидер депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, в настоящий момент возвращается из Ниццы.

Об этом сообщает журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

"Так вот сегодня четверг. На внеочередном заседании Парламента депутаты более четырех часов отправляли одизных судей в отставку. Не хватало считанных голосов. Ну, а сейчас борт VP-CVH возвращается из Ниццы. Бархатный сезон на Лазурном побережье", - написал он в четверг вечером.

"Мы неоднократно фиксировали как на этом частном самолете стоимостью 25 млн долларов и зарегистрированном на Каймановых островах летает народный депутат и лидер депутатской группы "Відродження" Виталий Хомутынник", - отметил Ткач.

В то же время, стоит отметить, что неизвестно, кто именно находился на борту самолета. Хомутынника в четверг в зале ВР не было.

Ранее "Схемы" сообщили, что журналисты заметили лидера депутатской группы "Видродження" Виталия Хомутынника и его коллегу Валерия Писаренко в компании российского предпринимателя Павла Фукса на выходе из VIP-терминала аэропорта "Киев". Они прибыли на самолете Gulfstream G280 с бортовым номером VP-CVH. Стоит такой самолет около 25 млн долларов.

В четверг Верховная Рада проголосовала за отставку ряда судей, в том числе тех, кто выносил неправосудные решения в отношении активистов Евромайдана. Всего же депутатам понадобилось 4,5 часа для увольнения 29 судей с формулировкой "нарушение присяги".

Темы: Хомутынник
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Хомутынник просил Луценко выпустить Кацубу из тюрьмы 26 сентября 2016, 12:15
"Автомайдан" наведался к особняку Хомутынника под Киевом 18 сентября 2016, 20:03
Нардеп "Возрождения" попал в ДТП на Львовщине 5 сентября 2016, 21:28
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
США намерены прекратить сотрудничество с РФ по Сирии – СМИ
В Еврокомиссии объявили о дополнительных торговых преференциях для Украины
Вопрос нарушения режима тишины боевиками может стать ребром – Олифер
Украина получила на счет миллиард долларов под гарантии США
Все новости
Мечта

Парень с ДЦП осуществил свою мечту, отправившись байком к океану

Концерты месяца

Как будет звучать октябрь