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Самолет, на котором летает Хомутынник, возвращается из Ниццы

Пятница, 30 сентября 2016, 00:28

Самолет, на котором часто летает нардеп и лидер депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, в настоящий момент возвращается из Ниццы.

Об этом сообщает журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

"Так вот сегодня четверг. На внеочередном заседании Парламента депутаты более четырех часов отправляли одизных судей в отставку. Не хватало считанных голосов. Ну, а сейчас борт VP-CVH возвращается из Ниццы. Бархатный сезон на Лазурном побережье", - написал он в четверг вечером.

"Мы неоднократно фиксировали как на этом частном самолете стоимостью 25 млн долларов и зарегистрированном на Каймановых островах летает народный депутат и лидер депутатской группы "Відродження" Виталий Хомутынник", - отметил Ткач.

В то же время, стоит отметить, что неизвестно, кто именно находится на борту самолета. Хомутынника в четверг в зале ВР не было.

Ранее "Схемы" сообщили, что журналисты заметили лидера депутатской группы "Видродження" Виталия Хомутынника и его коллегу Валерия Писаренко в компании российского предпринимателя Павла Фукса на выходе из VIP-терминала аэропорта "Киев". Они прибыли на самолете Gulfstream G280 с бортовым номером VP-CVH. Стоит такой самолет около 25 млн долларов.

В четверг Верховная Рада проголосовала за отставку ряда судей, в том числе тех, кто выносил неправосудные решения в отношении активистов Евромайдана. Всего же депутатам понадобилось 4,5 часа для увольнения 29 судей с формулировкой "нарушение присяги".

Темы: Хомутынник
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