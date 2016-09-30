Юрист: Семьи погибших в катастрофе MH17 подали 4 иска против Украины

Со стороны родственников погибших в самолете рейса MH17 поданы уже десятки исков в суды, и четыре из них – против Украины.



Об этом в эфире телеканала "1+1" сообщила юрист-криминолог Анна Маляр, передает "УНИАН".

По ее информации, всего подано 33 иска. 18 из них – против экс-главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина, много исков подано против "Малайзийских авиалиний" и производителя "Боингов", четыре иска - против Украины.



"Такое юридическое разнообразие говорит о том, что будет чрезвычайно сложно определить кого-то одного виновного. В этой трагедии есть прямой виновник – непосредственно лицо, которое нацелилось, и то, которое отдавало команды, а также есть и косвенные виновники. И к сожалению, Украина в этом списке", - сказала Маляр.

При этом юрист отметила, что в исках против Украины не последнюю роль играет Россия. Так, первый иск был подан гражданкой Германии, но русской по национальности, которая в свое время эмигрировала из РФ.

Адвокатом по четырем делам против Украины выступает немецкий юрист Эльмар Гимулла, который несколько лет был советником российского правительства. Он настаивает на том, что Украина была ответственна за свое воздушное пространство на период, когда был сбит МН17, поэтому должна отвечать.

Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

Следователи собирают информацию о двух фигурантах дела и называют их имена.

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.