Изменения в Конституцию вступили в силу

С 30 сентября вступили в силу изменения в Конституцию в части правосудия и новая редакция закона "О судоустройстве и статусе судей".

Изменения в Конституцию были проголосованы Верховной Радой 2 июня.

Законом отменяется 5-летний срок назначения судей, которые назначаются исключительно бессрочно.

При этом они фактически теряют неприкосновенность, и могут быть задержаны правоохранителями по подозрению в совершении тяжких или особо тяжких преступлений.

Одновременно отменяется возможность привлечения судьи к ответственности за вынесение умышленно неправосудного решения или за нарушение присяги.

Также конституционные изменения предусматривают реорганизацию Высшего совета юстиции в Высший совет правосудия (ВРП), конечным сроком для избрания членов установлено 30 апреля 2019.

Количество членов совета увеличивается на один - до 21, но при этом из его состава исключаются министр юстиции и генеральный прокурор.

Высший совет правосудия будет иметь право отстранять, переводить, увольнять судей и подавать президенту представление на их назначение.

Также совет имеет право давать согласие на задержание и арест судей.

От Высшей квалификационной комиссии судей к ВСП переходит право привлекать судей и прокуроров к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, ВСП получает право назначать руководство Службы судебной охраны и Государственной судебной администрации - органа, ответственного за материально-техническое обеспечение судов.

Таким образом, президент и Рада теряют права увольнять судей, но у главы государства остается право их назначать.

Кроме того, предусмотрено лишение президента права создавать суды и закрепление за парламентом полномочий по созданию, ликвидации и реорганизации судов.

Также предусмотрено лишение президента, парламента и съезда судей права увольнять судей Конституционного Суда - судья сможет быть уволен только по решению не менее 2/3 состава КС.

Закон повышает с 25 до 30 лет минимальный возраст для занятия должности судьи и при этом вводит систему конкурсного отбора для назначения судей.

Также документом увеличивается срок полномочий генпрокурора с 5 до 6 лет, но запрещается ему занимать эту должность 2 срока подряд.

Кроме того, вводится институт конституционной жалобы, то есть жалобы на противоречия Конституции примененного в конечном судебном решении закона при исчерпании всех других национальных средств правовой защиты.

Вводится право КС определять конституционность предлагаемых для вынесения на всеукраинский референдум по народной инициативе вопросов (по обращению президента или не менее 45 депутатов Рады).

В Конституции закрепляется, что прокуратура теряет функцию надзора и занимается только представлением публичного обвинения в суде и процессуальном руководстве досудебным расследованием.

Также, в соответствии с конституционными изменениями, в Украине защищать граждан в суде могут только адвокаты. Эта норма начнет действовать с 1 января 2020 года.

Кроме того, в Конституции будет закреплена возможность признания Украиной юрисдикции Международного уголовного суда (Гаага, Нидерланды), однако это положение вступит в силу 30 июня 2019.

Новым законом "О судоустройстве и статусе судей" предусматривается ликвидация высших специализированных судов и создание новой структуры Верховного Суда как единого суда кассационной инстанции.

Новый Верховный Суд, отбор в состав которого впервые будет проходить на конкурсной основе, должен быть сформирован до 30 марта 2017 года. Конкурсный отбор судей Верховного Суда должен быть проведен до 30 ноября.

Вместе с тем, законом предусмотрено создание Высшего антикоррупционного суда, Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности и местных окружных судов.

Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности (высший патентный суд) должен быть создан в течение года, то есть до 30 сентября 2017 года.

Сроки создания Высшего антикоррупционного суда и местных окружных судов в законе не определены.

При этом Апелляционные суды в новых апелляционных округах должны быть созданы до 30 сентября 2019 года.

Согласно закону, до 10 октября текущего года Верховная Рада обязана передать в Высший совет правосудия материалы в отношении тех судей, которые претендуют на избрание бессрочно и не рассмотрены парламентом.

Законом предусмотрено проведение мониторинга образа жизни судьи для проверки соответствия его уровня жизни задекларированным доходам. Также отныне судья должен кроме декларации о доходах подавать декларацию семейных связей и декларацию добропорядочности. Непредставление указанных деклараций может стать основой для привлечения судьи к уголовной ответственности и освобождения.

Кроме того, законом создается Общественный совет добропорядочности, который собирает и анализирует информацию в отношении судьи и предоставляет Высшей квалификационной комиссии судей вывод о его несоответствии критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Дисциплинарные производства в отношении судей будут переданы в Высший совет правосудия, а Высшая квалификационная комиссия судов (ВККС) сосредоточится на решении квалификационных вопросов, включая проведение квалификационного оценки судей, открытых конкурсов на должности, специального обучения судей.

Законом предусмотрено существенное увеличение окладов судей, в частности, 1 января 2017 зарплата судей Верховного Суда поднимется в 6 раз - с 13 до 75 минимальных заработных плат (около 110 тыс. Гривен).

Также предусмотрено создание Службы судебной охраны (до 1 января 2018) и Единой судебной информационной (автоматизированной) системы.

По материалам Украинских новостей