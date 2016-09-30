Генпрокуратура: РФ комментирует МН17, а сотрудничать отказывается

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Пятница, 30 сентября 2016, 09:07

Россия отказывается сотрудничать с Международной следственной группой, расследующей катастрофу самолета рейса МН17.

Об этом в эфире "1+1" рассказал заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук, который координирует работу украинских органов со следственной группой.

По его словам, после доклада о результатах расследования катастрофы МН17 российские журналисты спросили, как следственная группа взаимодействует с правоохранительными органами РФ.

На это прокурор Нидерландов ответил, что он лично дал около 10 запросов на правовую помощь от России и на сегодняшний день никаких официальных ответов от российских правоохранителей не поступало.

"О чем это говорит? О том, что Россия только в средствах массовой информации рассказывает о каких-то "версиях", но абсолютно никак не участвует в Международной следственной группе и не предоставляет никакой официальной информации", - сказал Сторожук.

Напомним, 28 сентября представители Объединенной следственной комиссии представили результаты расследования катастрофы МН17.

Во время обнародования выводов специалисты отметили, что пассажирский лайнер MH17 был сбит ракетой с ЗРК "Бук", который был доставлен в Украину с российской территории и после катастрофы лайнера был снова увезен в РФ.

Следователями установлено точное место запуска ракеты серии 9М38, которая уничтожила пассажирский лайнер с 298 пассажирами на борту. Пуск ракеты состоялся на территории, подконтрольной боевикам - с поля в поселке Первомайское на юго-восток от Снежного Донецкой области.

Эксперты получили фото с места запуска ракеты. Также был описан маршрут въезда "Бука" на территорию Украины и его возврата назад.

Темы: MH17
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