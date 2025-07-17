Глава МИД Нидерландов к годовщине катастрофы MH17: ответственность РФ несомненна

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что его страна не прекратит добиваться установления истины, справедливости и подотчетности по делу катастрофы рейса MH17 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Источник: Вельдкамп в соцсети Х, цитирует "Европейская правда"

Детали: Глава МИД сделал свое заявление в день 11 годовщины уничтожения военными РФ пассажирского самолета Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17. Тогда погибли все пассажиры и экипаж, всего 298 человек.

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"Даже если они никогда не смогут забыть, они заслуживают мира". Через одиннадцать лет после сбития рейса MH17 это остается актуальным для близких погибших как никогда. Сегодня я делаю паузу, чтобы почтить память всех 298 человек, которые потеряли жизнь, в том числе 196 граждан Нидерландов", - написал министр.

В этом контексте он вспомнил о недавнем решении Европейского суда по правам человека.

"Ответственность России не подлежит сомнению. Это было недавно установлено ЕСПЧ и ICAO. Нидерланды остаются решительными в своих усилиях, направленных на установление истины, справедливости и подотчетности для жертв и всех тех, кто остался", - написал Вельдкамп.

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