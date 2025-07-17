Глава МИД Нидерландов к годовщине катастрофы MH17: ответственность РФ несомненна
Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что его страна не прекратит добиваться установления истины, справедливости и подотчетности по делу катастрофы рейса MH17 17 июля 2014 года в Донецкой области.
Источник: Вельдкамп в соцсети Х, цитирует "Европейская правда"
Детали: Глава МИД сделал свое заявление в день 11 годовщины уничтожения военными РФ пассажирского самолета Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17. Тогда погибли все пассажиры и экипаж, всего 298 человек.
"Даже если они никогда не смогут забыть, они заслуживают мира". Через одиннадцать лет после сбития рейса MH17 это остается актуальным для близких погибших как никогда. Сегодня я делаю паузу, чтобы почтить память всех 298 человек, которые потеряли жизнь, в том числе 196 граждан Нидерландов", - написал министр.
В этом контексте он вспомнил о недавнем решении Европейского суда по правам человека.
"Ответственность России не подлежит сомнению. Это было недавно установлено ЕСПЧ и ICAO. Нидерланды остаются решительными в своих усилиях, направленных на установление истины, справедливости и подотчетности для жертв и всех тех, кто остался", - написал Вельдкамп.
Предыстория:
- 9 июля ЕСПЧ признал нарушение Россией многих статей Европейской конвенции по правам человека в большом межгосударственном деле, объединившем жалобы Украины и Нидерландов против России относительно многочисленных нарушений прав человека во время войны до и после 24 февраля 2022 года и относительно сбитого рейса MH17.
- Украинский судья ЕСПЧ Николай Гнатовский назвал решение суда историческим и отметил, что это, вероятно, самое большое и важное дело за всю историю Суда.
- В украинском Минюсте назвали беспрецедентным долгожданное решение ЕСПЧ.
- В Кремле заявили, что считают ничтожными решения Европейского суда по правам человека по делу "Украина и Нидерланды против России" и не собираются их выполнять.