Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МИД Нидерландов к годовщине катастрофы MH17: ответственность РФ несомненна

Иванна Костина, Валентина РоманенкоЧетверг, 17 июля 2025, 10:08
Глава МИД Нидерландов к годовщине катастрофы MH17: ответственность РФ несомненна
Вид на реконструкцию обломков самолета MH17. фото Getty Images

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что его страна не прекратит добиваться установления истины, справедливости и подотчетности по делу катастрофы рейса MH17 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Источник: Вельдкамп в соцсети Х, цитирует "Европейская правда"

Детали: Глава МИД сделал свое заявление в день 11 годовщины уничтожения военными РФ пассажирского самолета Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17. Тогда погибли все пассажиры и экипаж, всего 298 человек.

Реклама:

"Даже если они никогда не смогут забыть, они заслуживают мира". Через одиннадцать лет после сбития рейса MH17 это остается актуальным для близких погибших как никогда. Сегодня я делаю паузу, чтобы почтить память всех 298 человек, которые потеряли жизнь, в том числе 196 граждан Нидерландов", - написал министр.

В этом контексте он вспомнил о недавнем решении Европейского суда по правам человека.

"Ответственность России не подлежит сомнению. Это было недавно установлено ЕСПЧ и ICAO. Нидерланды остаются решительными в своих усилиях, направленных на установление истины, справедливости и подотчетности для жертв и всех тех, кто остался", - написал Вельдкамп.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • 9 июля ЕСПЧ признал нарушение Россией многих статей Европейской конвенции по правам человека в большом межгосударственном деле, объединившем жалобы Украины и Нидерландов против России относительно многочисленных нарушений прав человека во время войны до и после 24 февраля 2022 года и относительно сбитого рейса MH17.
  • Украинский судья ЕСПЧ Николай Гнатовский назвал решение суда историческим и отметил, что это, вероятно, самое большое и важное дело за всю историю Суда.
  • В украинском Минюсте назвали беспрецедентным долгожданное решение ЕСПЧ.
  • В Кремле заявили, что считают ничтожными решения Европейского суда по правам человека по делу "Украина и Нидерланды против России" и не собираются их выполнять.

MH17Нидерланды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп одномоментно готовит пошлины для более 150 стран
Трамп пообещал Украине Patriot, но вопрос в том, кто и когда их предоставит – Reuters
фотоВ Раду поступило представление Зеленского на назначение Свириденко премьер-министром
Зеленский представил "слугам народа" новое правительство
Зеленский подал в Раду Шмыгаля как кандидатуру министра обороны
Рада в разы увеличила численность бойцов "Альфы" СБУ
Все новости...
MH17
Международная организация гражданской авиации признала Россию ответственной за сбитие MH17
MH17: родственники жертв требуют признания РФ ответственности как часть мирного соглашения
Следственная группе по MH17: расследование возобновят, если будет новая информация
Последние новости
10:17
Россияне атаковали дронами Кривой Рог
10:10
Можно ли заразиться ВИЧ из-за поцелуев, укусов комаров и маникюра? Ответы на часто задаваемые вопросы
10:08
Глава МИД Нидерландов к годовщине катастрофы MH17: ответственность РФ несомненна
09:59
футбол10 лет дисквалификации: УЕФА наказала европейский клуб за договорные матчи
09:59
Цена российской нефти не дотягивает до показателя, заложенного в бюджет РФ
09:53
В США представили собственную недорогую версию иранского "Шахеда"
09:41
В Германии не подтвердили отправку Patriot Украине
09:24
картаDeepState: Враг оккупировал поселок Шевченко в Донецкой области
09:22
Трамп одномоментно готовит пошлины для более 150 стран
09:18
Украинцы купили почти 31 тысячу подержанных авто в возрасте до 5 лет: популярные модели
Все новости...
Реклама:
Реклама: