Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ оспорила свою причастность к сбитию рейса MH17 в 2014 году в Суде ООН

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 18 сентября 2025, 22:22
РФ оспорила свою причастность к сбитию рейса MH17 в 2014 году в Суде ООН
СБИТЫЙ САМОЛЕТ MH17, ФОТО GETTY IMAGES

Российская Федерация 18 сентября обжаловала в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИСАО) о причастности России к сбитию рейса MH17 в июле 2014 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское Министерство иностранных дел

Детали: В длинном сообщении на сайте МИД России звучат традиционные обвинения западных государств и ICAO в предвзятости и отклонении аргументов российской стороны по делу об аварии MH17.

Реклама:

"Решение Совета ICAO, таким образом, обжаловано российской стороной по всем аспектам – по основаниям юрисдикции, применимым правом, фактологией, а также в связи с фатальными нарушениями процедуры", – говорится в сообщении.

Поскольку Россия еще в 2024 году объявила о выходе из спора, то ее МИД уточнило, что обжалование решения "никоим образом не означает легитимизацию или признание российской стороной каких-либо актов Совета ICAO по этому делу".

Напомним, в мае 2025 года Совет Международной организации гражданской авиации пришел к выводу, что Россия несет ответственность за сбивание рейса MH17 в июле 2014 года и тем самым нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации (Чикагскую конвенцию).

РЕКЛАМА:

Решение было принято по спору, инициированному Нидерландами и Австралией против России в марте 2022 года. Оно открывает путь к компенсациям пострадавшим странам, но на время обжалования считается не вступившим в силу.

В июле 2014 года российские боевики из так называемой "ДНР" сбили самолет рейса MH17 "Амстердам – Куала-Лумпур" над восточной Украиной. В результате погибли все 298 человек на борту.

ООНMH17Росcиясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Беспилотники СБУ и ССО атаковали нефтеперекачивающие станции в России
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Украинцы нанесли удар по НПЗ в Саратовской и Самарской областях
Трамп ввел для иностранцев "золотую карту"
Все новости...
ООН
Бербок считает, что миротворцы ООН могут быть развернуты в Украине после войны
Румыния на заседании Генассамблеи ООН обсудит российские провокации с дронами
ООН приняла декларацию о двух государствах на Ближнем Востоке
Последние новости
17:12
В аэропорту Дублина эвакуировали один из терминалов
16:57
В Яремче в окне поезда появилась надпись "слава России", полиция разбирается
16:50
Согласившись покупать американскую сою, Китай "обыгрывает" США - Asia Times
16:36
Антииммигрантская демонстрация в Гааге переросла в столкновения
16:29
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
16:19
Беспилотники СБУ и ССО атаковали нефтеперекачивающие станции в России
16:11
В Вишневом поезд Тернополь-Киев смертельно травмировал женщину
16:09
Зеленский определил законом гарантии кавалерам "Креста боевых заслуг"
16:08
Билык, Пономарев, Михайлюта и Могилевская сыграют самих себя в фильме о фестивале "Червона Рута"
15:34
В Харькове взялись разрабатывать концепцию подземного индустриального парка
Все новости...
Реклама:
Реклама: